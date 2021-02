MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Perder peso tras un diagnóstico de cáncer de mama HER2 positivo empeora el pronóstico de la enfermedad, según ha puesto de manifiesto un estudio realizado por investigadores de Canadá, Bélgica, Brasil, Alemania, Italia. Suiza y el Reino Unido y que ha sido publicado en el 'Journal of the National Comprehensive Cancer Network'.

"El hallazgo de que la pérdida de peso, y no el aumento de peso, se asoció con peores resultados es inesperado. No pudimos hacer una distinción entre la pérdida de peso intencional y no intencional, por lo que es una cuestión de especulación si los peores resultados se debieron a la pérdida de peso o viceversa", han señalado los expertos.

Asimismo, la obesidad inicial se asoció con peores resultados, incluidos resultados más frecuentes eventos adversos graves que provocan la interrupción del tratamiento, así como tasas de supervivencia general significativamente peores.

"Un examen cuidadoso sugiere que las curvas de recaída para las personas con pérdida de peso son más pronunciadas en el segundo y tercer año de seguimiento, pero a partir de entonces son relativamente paralelas. Es posible que la pérdida de peso observada temprano pueda ser una indicación de inminente recaída de cáncer de mama", han enfatizado los expertos.

Por ello, han destacado la importancia del control del peso en la supervivencia al cáncer, y esperan que sus hallazgos sirvan de base para futuras investigaciones y ensayos oncológicos para guiar el control del peso durante el período de supervivencia.