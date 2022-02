La pandemia ha empeorado la atención a la madre y al recién nacido, según un estudio

TARRAGONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La calidad de la atención a la madre y al recién nacido se ha deteriorado durante la pandemia de Covid-19 en Europa, según un estudio internacional publicado en 'The Lancet Regional Health' y del que la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha coordinado la investigación en España.

En un comunicado este jueves, la URV ha detallado que el estudio se basa en una encuesta online a 21.027 mujeres de doce países, que dieron a luz entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021.

En concreto, a un 62% no se les permitió ir acompañadas a la sala de parto, un 41,8% tuvo dificultades para acceder a la atención prenatal, el 20,8% no recibió desahogo del dolor durante el parto y el 23,9% considera que no siempre fue tratada con dignidad.

Más de la mitad de las encuestadas que tuvieron un parto vaginal instrumentado --con fórceps, ventosa o espátula-- no dieron su consentimiento.

El 34,4% informó de que los trabajadores sanitarios no siempre utilizaban equipos de protección individual, pero según el equipo investigador esto se puede deber a que faltaba equipamiento al inicio de la pandemia.

Las mujeres croatas, rumanas y serbias aportaron los estándares más bajos del estudio, mientras que las mujeres de Francia, Luxemburgo, España, Suecia y Alemania, los más altos.

No obstante, el artículo destaca que en España han aumentado los "abusos relacionados con la violencia obstétrica" durante el período estudiado.

Ya que el estudio se basa en experiencias aportadas por las mujeres, el equipo investigador considera que los resultados "pueden tener una importancia inmensa para los médicos para mejorar la prestación y la experiencia de la atención sanitaria".

La coordinadora en España, Serena Brigidi, ha opinado que el trabajo "demuestra la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el marco de la formación e investigación en salud y medicina y en la atención a la salud mental y reproductiva".