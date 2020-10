Las pacientes con cáncer de mama HER2+ viven más si los fármacos antes de la cirugía eliminan el tumor

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pacientes con cáncer de mama HER2+ viven más tiempo si los fármacos suministrados antes de la cirugía eliminan el tumor, según los datos finales de los resultados de supervivencia a los nueve años del ensayo 'NeoALTTO BIG-06'.

El análisis final de los resultados de un ensayo clínico aleatorizado de lapatinib y trastuzumab suministrados antes de la cirugía en pacientes con cáncer de mama HER2+ en estadio inicial ha hallado que las mujeres sin señales de enfermedad residual tras el tratamiento (lo que se conoce como respuesta patológica completa, o pCR en sus siglas inglesas) sobrevivían más tiempo sin recaer en la enfermedad que las pacientes que sí tenían enfermedad residual. Esta diferencia de respuesta patológica completa era más probable en el caso de las mujeres que habían recibido los dos fármacos antitumorales a la vez, y no por separado.

El doctor Paolo Nuciforo, investigador principal en el Instituto de Oncología Vall d'Hebron de Barcelona, ha presentado los resultados en el 12.º Congreso Europeo de Cáncer de Mama. Forman parte de casi 10 años de seguimiento dentro del ensayo internacional 'NeoALTTO BIG-06', en el que de manera aleatoria se escogió a las pacientes para que recibieran bien solo trastuzumab, bien solo lapatinib o ambos fármacos combinados.

"Las pacientes que lograron la pCR tenían una supervivencia a largo plazo significativamente mayor que las que no. Y aunque la tasa de supervivencia general no difiriese significativamente entre los tres grupos de tratamiento, casi el doble de pacientes lograba una respuesta patológica completa si habían recibido ambos fármacos (el 51,3%) en comparación a las que habían recibido solo uno de ellos (el 27,1%)", apunta Paolo Nuciforo.

El HER2 positivo es un tipo de cáncer de mama que da positivo en una proteína denominada "receptor del factor de crecimiento epidérmico 2" (HER2, en inglés), que estimula el crecimiento de las células tumorales. Aproximadamente uno de cada cinco cánceres de mama son de este tipo, una forma agresiva de la enfermedad. Sin embargo, con el desarrollo del trastuzumab y otros fármacos que bloquean la señalización de HER2, como el lapatinib, el pronóstico de la enfermedad ha mejorado.

El ensayo reclutó a 455 mujeres con cáncer de mama HER2 positivo en estadio temprano para recibir como tratamiento trastuzumab o lapatinib, solos o combinados, como neoadyuvantes (es decir, suministrados además de otra terapia, en este caso, cirugía). Después de su operación quirúrgica, a las pacientes les suministraron tres ciclos de quimioterapia seguidos de 34 semanas de terapia neoadyuvante de diverso tipo: solo uno de los medicamentos o los dos.

Con una mediana de 9,7 años de seguimiento, no había señales de recaída del cáncer en el 69 por ciento de las pacientes que recibieron ambos fármacos, en el 65 por ciento de las que solo recibieron trastuzumab y en el 63 por ciento de las que solo recibieron lapatinib. Estas diferencias no resultan significativas estadísticamente. La supervivencia general fue del 80 por ciento de las mujeres que recibieron ambos fármacos, 77 por ciento de las que solo recibieron lapatinib y 76 por ciento de las que solo recibieron trastuzumab, lo que no supone tampoco una diferencia significativa a nivel estadístico.

Al comparar a las mujeres que había logrado la respuesta patológica completa con las que no independientemente del grupo de tratamiento, los investigadores hallaron que tanto la supervivencia libre de enfermedad como la supervivencias generales eran significativamente mejores en las mujeres con respuesta completa que las que no.

De las primeras, un 77 por ciento había sobrevivido sin enfermedad nueve años, frente al 61 por ciento de las segundas. En cuanto a supervivencia general (con o sin enfermedad), el 88 por ciento de las primeras había sobrevivido a los nueve años, frente al 72 por ciento de las segundas. El análisis por subgrupos demostró que estas asociaciones resultaban estadísticamente significativas en las mujeres que habían recibido la combinación de fármacos o que tenían tumores sin receptores hormonales.

"Aunque podríamos haber esperado una supervivencia general más alta en el grupo de las mujeres que recibieron la combinación de fármacos donde la tasa de respuesta patológica completa era más alta, no ha sido este el caso. Y eso se debe posiblemente al hecho de que el estudio no estaba pensado para detectar pequeñas diferencias de supervivencia entre los tres grupos", ha apuntado Nuciforo.