Los óvulos de las mujeres con Covid-19 no contienen el coronavirus

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS)

Un equipo de investigadores de los laboratorios de Eugin en Barcelona ha descubierto por primera vez en el mundo que los óvulos de las mujeres con Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, no contienen carga viral.

La investigación, liderada por la directora científica del Grupo Eugin, Rita Vassena, y publicada en la revista 'Human Reproduction', se basa en el estudio de 16 óvulos de dos mujeres asintomáticas que el mes de marzo, y antes del confinamiento, se sometieron a una estimulación ovárica controlada y que dieron positivo en una prueba PCR el día de la extracción de los ovocitos.

Una vez detectado el positivo por Covid-19 se acordó no utilizar estos ovocitos, aplicando el principio de prudencia, y derivarlos a muestras de investigación. De esta forma, los expertos aplicaron una técnica innovadora, desarrollada en colaboración por el equipo de científicos de Eugin, que permite identificar material viral a partir de cantidades de muestra muy pequeñas, como lo son los óvulos humanos.

En este caso, el resultado no mostró presencia del ARN del virus en ninguno de los 16 ovocitos analizados de las dos mujeres. "Hemos visto que en los óvulos de las mujeres infectadas no se detecta el virus, lo que tiene una implicación muy importante de cara a los tratamientos de fecundación 'in vitro'", ha señalado a Europa Press la doctora Vassena.

Y es que, hasta ahora, una de las preocupaciones principales relativa a los tratamientos de reproducción asistida durante la pandemia actual de Covid-19 era la posible transmisión vertical de la infección SARS-CoV-2 a través de gametos y embriones previamente a su implantación.

"Hay una falta brutal de información sobre el funcionamiento del sistema reproductor, por lo que nuestros resultados dan confianza de que en la reproducción asistida no hay un riesgo de transmisión del virus a los embriones", ha apostillado Vassena.

Desde la detección inicial del nuevo SARS-CoV-2, se ha constatado que este puede afectar a diferentes tejidos y órganos, pero, a pesar de la gran cantidad de literatura científica al respecto, el efecto sobre la función reproductora era hasta ahora poco estudiado.

En concreto, no estaba claro si el virus podía infectar a los gametos humanos y si los ovocitos fertilizados de mujeres que albergan el virus podían derivar en la infección del embrión en desarrollo. Ahora, este nuevo hallazgo científico abre la puerta a poder dar continuidad a los tratamientos de fecundación 'in vitro' pese a situaciones de pandemia como la actual y dar así respuesta a las pacientes de todo el mundo que se decantan por el uso de esta técnica para tener hijos.

"Al ser el nuestro el primer hallazgo de este tipo que se reporta a nivel mundial, siempre es preciso esperar una confirmación independiente y a ser posible a mayor escala; no obstante, es una muy buena noticia para nuestras pacientes y supone un hallazgo muy relevante a nivel clínico, ya que nos permite ajustar los protocolos y actuaciones del personal sanitario en las clínicas de fecundación in vitro y nos ayuda a aconsejar a nuestra pacientes en sus tratamientos en situaciones como la actual", ha zanjado la doctora.