Las mujeres estresadas que siguen un tratamiento de fertilidad pueden tener problemas de salud cardíaca

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Sociedad Endocrina (Endocrine Society) ha descubierto que las mujeres que acudían a un centro de fertilidad, y tenían más estrés antes del embarazo, presentaban niveles más altos de azúcar en sangre durante la gestación, lo que es un signo de una salud cardiovascular más débil.

Los autores del estudio, publicado en 'Journal of the Endocrine Society', aseguran que los niveles de estrés de las personas no han dejado de aumentar a lo largo de los años, sobre todo en los últimos debido a la pandemia del Covid-19, lo que las pone en riesgo de padecer problemas de salud graves, como enfermedades cardiacas.

En este sentido, las investigaciones demuestran que las mujeres pueden experimentar más estrés que los hombres, sobre todo las que sufren infertilidad. Mantener un embarazo sano es importante tanto para las madres como para sus hijos, advierten.

"Hemos observado que el estrés materno, evaluado antes del embarazo, se asocia negativamente con la salud cardiovascular, medida en función de los niveles de glucosa durante el embarazo", ha afirmado la doctora Lidia Mínguez-Alarcón, autora del estudio, de la Facultad de Medicina de Harvard, el Hospital Brigham and Women's y la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard en Boston, Massachusetts.

"Nuestros resultados destacan la importancia de considerar la preconcepción como una ventana sensible de estrés en relación con la salud cardiovascular durante el embarazo. Algunas formas en que las mujeres pueden reducir sus niveles de estrés incluyen ser más activas, evitar el alcohol y las drogas, comer sano y evitar el aislamiento", ha añadido Mínguez-Alarcón.

RELACIÓN ENTRE ESTRÉS Y ALTOS NIVELES DE AZÚCAR

Los autores analizaron los niveles de estrés autodeclarados por 400 mujeres del Centro de Fertilidad del Hospital General de Massachusetts (Boston, Massachusetts) antes de quedarse embarazadas y midieron sus niveles de azúcar en sangre al final del embarazo. Comprobaron que las mujeres con altos niveles de estrés antes del embarazo eran más propensas a tener altos niveles de azúcar en sangre durante el embarazo.

Las mujeres que concibieron mediante inseminación intrauterina presentaban mayores niveles de estrés y azúcar en sangre que las que concibieron mediante fecundación 'in vitro' (FIV). Durante la inseminación intrauterina, el esperma se inyecta directamente en el útero. La FIV es una tecnología reproductiva que consta de varios pasos: estimulación del óvulo, extracción, fecundación en el laboratorio y transferencia.

"Esto puede explicarse por el hecho de que el tratamiento de la inseminación intrauterina ha demostrado menos eficacia como tratamiento de la infertilidad en comparación con la FIV, por lo que las mujeres que se someten a la inseminación intrauterina pueden experimentar más angustia en comparación con las que se someten a la FIV", ha señalado Mínguez-Alarcón.

LAS MUJERES CON UN NIVEL SOCIOECONÓMICO ALTO PRESENTAN MÁS AZÚCAR

Los investigadores también descubrieron que los niveles de estrés y azúcar en sangre eran más elevados entre las mujeres con un nivel socioeconómico alto. Mínguez-Alarcón explicó que la posible razón de este hallazgo podría ser que las mujeres con ingresos y niveles de educación más elevados desempeñan trabajos más exigentes y que requieren más tiempo.

"Anteriormente se había demostrado que las personas con un mayor nivel educativo experimentan mayores niveles de estrés laboral, con asociaciones más fuertes en las mujeres que en los hombres. Dado que el nivel educativo se asocia positivamente con el salario, es posible que esta explicación se aplique también a las mujeres con mayores ingresos". A menudo, las mujeres profesionales también son responsables de equilibrar las exigencias en el lugar de trabajo con las tareas domésticas y el cuidado de los hijos", ha explicado la investigadora.