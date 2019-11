Las mujeres con endometriosis que vitrifican sus ovocitos sin operar su enfermedad obtienen más óvulos que las operadas

Publicado 28/11/2019 9:00:51 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres menores de 35 años que preservan su fertilidad diagnosticas de endometriosis y que no han sido operadas obtienen más óvulos que las operadas y los resultados, tanto de supervivencia como resultados clínicos y tasa de embarazo, son más altos que si están operadas, según un estudio liderado por la directora de la Unidad de Criobiología de IVI Valencia, Ana Cobo.

En este caso, la tasa de recién nacidos vivos en las pacientes jóvenes no operadas está cerca del 70 por ciento, mientras que, en el caso de las que han sido sometidas a una cirugía, está cerca del 50 por ciento. "Ahora sabemos a ciencia cierta que la preservación de la fertilidad es efectiva en pacientes con endometriosis porque asegura una capacidad reproductiva en una enfermedad que tiene un carácter progresivo, por lo que podemos afirmar que es recomendable primero preservar y luego operar, en los casos en los que la cirugía esté indicada", ha dicho Cobo.

Este es el primer estudio realizado en el mundo sobre preservación por motivo de endometriosis en el que, además, se publican datos objetivos sobre la incidencia de la preservación de la fertilidad en pacientes diagnosticadas de endometriosis. De hecho, los resultados, tras haberse analizado 485 muestras de pacientes de las clínicas IVI en España con una edad media de 35,7 años, abren una vía futura para todas las pacientes afectadas por endometriosis.

"Las causas de la endometriosis siguen siendo una incógnita, por lo que no existe un tratamiento curativo y, hasta hoy, la única solución posible es la cirugía en los casos en que la enfermedad se presenta de forma más aguda, aunque esto no garantiza que no se reproduzca en el futuro. Cuando hablamos de endometriosis debemos saber que se trata de una enfermedad crónica que afecta a la capacidad reproductiva de la mujer, de ahí la importancia de este estudio, para comprender si la preservación de la fertilidad puede ser una solución para garantizar que las mujeres que la padecen y no deseen quedarse embarazadas en ese momento, puedan tener las mismas posibilidades futuras", ha argumentado el director de IVI Madrid y coautor del estudio, Juan Antonio García-Velasco.

La característica clínica más relevante de la endometriosis es el dolor, de intensidad variable, que puede llegar a ser muy importante y afectar seriamente a la calidad de vida de la mujer. Este se produce fundamentalmente durante la menstruación y, durante o después, de las relaciones sexuales. Además, la endometriosis puede afectar a la fertilidad de la mujer y se estima que el 40 por ciento de las mujeres con endometriosis son infértiles.