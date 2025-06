Una mujer que ha tenido diabetes gestacional tiene un 50-60% de riesgo de desarrollar diabetes en el futuro

MADRID, 13 Jun. (EDIZIONES) -

La diabetes gestacional es una situación de hiperglucemia que se diagnostica por primera vez en una mujer en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Quienes desarrollen diabetes gestacional tienen hasta un 50-60% de probabilidades de desarrollarla en el futuro.

"Es relativamente frecuente que una mujer que ha tenido diabetes gestacional desarrolle diabetes tipo 2 en el futuro, y más en nuestro medio. El páncreas se pone a prueba durante el embarazo, y es cuando puede surgir esa resistencia a la insulina", nos explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus la doctora Cristina Tejera, que es médico especialista en Endocrinología y Nutrición, así como doctora en Medicina.

Durante el embarazo recuerda que se hace la famosa curva de la glucosa a las mujeres con obesidad, a las que se encuentran por encima de los 35, así como a aquellas con antecedentes de primer grado de diabetes, o con ovario poliquístico, principalmente. "Lo que sucede es que, si has desarrollado diabetes en el embarazo, tienes una mayor probabilidad de desarrollarla a lo largo de la vida. De hecho, un 50-60% de las mujeres, y sobre todo a partir de los 45-50 años, lo harán si han tenido diabetes gestacional", agrega.

Aconseja cuando hayan tenido diabetes gestacional tras parto repetir la curva igualmente a los tres años de haber dado a luz la también autora de 'Afrontar la diabetes' (La esfera de los libros), y sostiene que hay ocasiones en las que el embarazo representa el debut de una diabetes tipo 1 o tipo 2. "Se trata de situaciones raras, pero que a veces pueden suceder porque las mujeres damos a luz con hijos a edades más avanzadas, y también influye mucho el índice de obesidad, y ahora se ve más diabetes tipo 2 que se confunde con diabetes gestacional", agrega.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE DIABETES

Recomiendo igualmente a estas mujeres que hayan tenido diabetes gestacional que para evitarla en el futuro se cuiden la alimentación y el ejercicio físico: "Las mujeres con diabetes gestacionales; con sobrepeso y obesidad, sobre todo si es abdominal; aquellas que cuenten con antecedentes familiares; que padezcan el síndrome de ovario poliquístico; o también la enfermedad hepática metabólica o hígado graso; tienen muchas papeletas de desarrollar diabetes, así como cualquier persona fumadora, dado que el tabaquismo aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, así como las dietas poco saludables".

Es por ello por lo que la doctora Cristina Tejera mantiene que "nuestras elecciones de hoy serán la salud del mañana" y prevenir la diabetes es "un trabajo de fondo". Cree indispensable la fruta y la verdura diarias en nuestra dieta, "comer de colores", así como grasa de buena calidad (aguacate, frutos secos, aceites vegetales, semillas, y pescado azul sobre todo); e intentar siempre cuidar la cantidad de proteínas, que se encuentren en todas las comidas.

"Hay otros patrones alimentarios que pueden prevenir la diabetes, como la dieta vegetariana, y ovolactovegetariana, o el ayuno intermitente pueden disminuir su riesgo, siempre y cuando se haga ese ayuno comiendo de forma saludable, y no sólo aquel que se come una vez al día y de una sola vez concentrando. El más frecuente es el 16-8 horas, y se concentra la ingesta en esas horas, y en esa ventana de ingesta no vale 'hiper-compensar'. Por la magia del ayuno funciona metabolismo estupendamente", insiste.

"Si un día estamos más sedentarios no dejar más de dos días sin hacer actividad física. Debemos movernos, mantenernos activos en el día a día; subir escaleras, dejar el coche más lejos, y romper esa inercia. Y para quienes trabajamos sentados, cada 45 minutos darse una vuelta por la habituación, porque romper ese sedentarismo disminuye el riesgo de diabetes tipo 2", remarca esta endocrinóloga, a la vez que manifiesta que el sueño, dormir mal, representa igualmente un factor de riesgo de diabetes tipo 2; además del tabaquismo.