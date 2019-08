La mitad de las mujeres sobreestiman la efectividad de los condones como anticonceptivo

Publicado 29/07/2019 17:48:54 CET

Lots of condoms - GETTY//PEDERK - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio ha descubierto vacíos en el conocimiento sobre la efectividad del control de la natalidad. La investigación, realizada en Hanói (Vietnam), incluyó cuatro formas de anticoncepción: DIU, píldoras anticonceptivas, condones masculinos y abstinencia. Alrededor de la mitad de las mujeres del estudio que usaron condones pensaron erróneamente que eran las más efectivas para prevenir el embarazo.

Los condones son aproximadamente 85 por ciento efectivos. Solo el 31 por ciento de las participantes identificaron correctamente los DIU, pequeños dispositivos insertados en el útero, como el método más efectivo. Las mujeres que usaron un DIU tuvieron más probabilidades de identificar correctamente su método como más efectivo que los condones, la anticoncepción oral o el retiro que otras participantes del estudio. Los DIU tienen una eficacia superior al 99 por ciento.

"Cerca de la mitad de los embarazos son no deseados, ya sea que estas mujeres no quieran quedar embarazadas o no quieran quedar embarazadas en ese momento. ¿Cómo arreglamos esto? Necesitamos asegurarnos de dar a las mujeres la información que necesitan para prevenir estos embarazos. La efectividad relativa de varias formas de control de la natalidad es una información importante que debe incluirse en la consejería anticonceptiva", explica Maria Gallo, de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) y autora principal del trabajo, publicado en la revista 'Contraception: X'.

En el estudio, los investigadores preguntaron a 128 usuarias de DIU, 126 de píldoras anticonceptivas y 167 de condones sobre sus percepciones sobre varias formas de control de la natalidad. Preguntaron a las participantes sobre la efectividad, la reversibilidad (la capacidad de quedar embarazada después de dejar de usar el método), el uso encubierto (la capacidad de usar el control de la natalidad sin el conocimiento de la pareja) y la contraindicación (si hay personas que no pueden o no deben usar el anticonceptivo).

Además de las discrepancias en el conocimiento sobre la efectividad del DIU y del condón, los investigadores encontraron que muchas mujeres creían erróneamente que el uso del DIU es inapropiado para algunas mujeres, incluyendo aquellas que no han estado embarazadas, y que la píldora y otros métodos anticonceptivos basados en hormonas pueden causar infertilidad.