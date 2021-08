La miolosis, una opción efectiva y mínimamente invasiva para tratar los miomas uterinos

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) para evaluar la seguridad y la viabilidad de la miolisis de radiofrecuencia transvaginal guiada por ultrasonido para el tratamiento de los miomas uterinos en pacientes con problemas de fertilidad concluye que esta técnica es mínimamente invasiva y efectiva, ya que reduce el mioma en un 50 por ciento a los 3 meses.

La miolosis se refiere a la destrucción de los miomas uterinos, los tumores benignos más comunes en mujeres en edad reproductiva, mediante energía térmica focalizada. "Es una técnica que ha evolucionado con el paso de los años hasta convertirse en un método eficaz y seguro en el tratamiento de los miomas uterinos, permitiendo la conservación del útero", comenta ginecóloga María Cerrillo, de IVI Madrid y especialista en el tratamiento de miomas uterinos.

Según agrega la experta, la técnica se puede realizar como un procedimiento ambulatorio y no requiere anestesia general, procedimientos laparoscópicos adicionales o ingreso hospitalario. Así, las pacientes, generalmente, pueden reanudar sus actividades habituales al día siguiente y los resultados muestran claramente una reducción del casi el 50 por ciento del mioma a los tres meses, siendo aún mayores a los seis y nueve meses.

"Es un método que no daña el endometrio y no exige recuperación postoperatoria. La paciente podrá buscar su embarazo a los pocos meses del tratamiento. Los beneficios de este tratamiento nos anima a pensar que puedan realizar un tratamiento reproductivo pronto, una vez puesta en marcha esta técnica no invasiva", apunta la doctora Cerrillo.

SÍNTOMAS DE LOS MIOMAS

Aunque la mayoría de las mujeres con miomas no muestran síntomas, aproximadamente el 25 por ciento pueden experimentar algunos, como son: menorragia (menstruación excesivamente abundante o duradera), presión, dolor durante las relaciones sexuales, dismenorrea secundaria (dolor agudo en la zona baja del abdomen más pesado y continuo que en la primaria), dolor pélvico y problemas reproductivos, como infertilidad y aborto espontáneo.

Hasta el momento, la totalidad de estudios realizados para el tratamiento de los miomas mediante radiofrecuencia han sido realizados en pacientes sintomáticas, generalmente con metrorragia (hemorragia uterina fuera del periodo menstrual) y se han excluido las pacientes con problemas de fertilidad.

"En nuestro estudio planteamos estudiar los resultados de la técnica de la miolisis por radiofrecuencia en pacientes con problemas de fertilidad con un perfil muy concreto de miomas, aquellos que por su localización y tamaño no son abordables fácilmente por cirugía (bien histeroscópica o laparoscópica), pero que comprometen la cavidad endometrial, desplazando el endometrio. Este tipo de miomas, intramurales tipo 2 y tipo 3, miden menos de 4 centímetros y deforman la cavidad uterina afectando a la implantación y aumentando las tasas de aborto", explica la doctora Cerrillo.

El proceso es sencillo y se realiza por vía vaginal, a través de una fina aguja que aplica calor en el interior del mioma y produce la necrosis del tejido. El tejido necrosado se irá reabsorbiendo, reduciendo el volumen del mioma y, por lo tanto, sus síntomas.