Menos del 50% de las mujeres españolas con sangrado menstrual abundante acude a consulta por iniciativa propia

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Menos del 50 por ciento de las mujeres españolas con sangrado menstrual abundante acude a consulta por iniciativa propia, según un estudio del que se hace eco el doctor Fernández Parra, jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, quien recomienda que consulten "cuando sus reglas afecten a su calidad de vida porque actualmente tenemos muchas opciones para mejorarla".

Precisamente, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha publicado en su revista oficial 'Progresos de Obstetricia y Ginecología' el artículo "Actualización sobre el sangrado menstrual abundante", en el que pone el foco de atención sobre este importante problema de salud de la mujer y sobre el cual ve necesario realizar estudios en España para conocer su incidencia real así como incorporar todas las opciones terapéuticas disponibles.

Los objetivos del tratamiento incluyen la disminución de la intensidad del sangrado menstrual, la correcciónde la anemia derivada de la pérdida de sangre, la prevención de recurrencias y la mejora de la calidad de vida. El tratamiento debe tener en cuenta el estado de salud y reproductivo de la paciente, y siempre tomar en consideración la opinión de la mujer, una vez que ha sido adecuadamente informada de las diferentes opciones disponibles, sus ventajas, inconvenientes y posibles efectos adversos.

Como se indica en el artículo, el tratamiento médico ha sido tracionalmente el tratamiento de primera línea. Cuando fracasa, se acude al tratamiento quirúrgico. En este sentido, "en los últimos años se han desarrollado técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, como la resección y la ablación del endometrio, que al eliminar o extirpar el espesor completo de este tejido consiguen una mejora de los síntomas con un alto grado de satisfacción de las mujeres"i.

Estas técnicas han sido revisadas en profundidad en la revisión publicada por la SEGO debido a su muy limitado uso en la actualidad en las mujeres con SMA en nuestro país y, por tanto, como una opción que puede optimizar el abordaje de este frecuente trastorno ginecológico. Así, por ejemplo, en el artículo se resalta que en Inglaterra el 38% de las mujeres con SMA son tratadas con cirugía y, de ellas, el 75% son tratadas mediante ablación endometrial. En Gales la cirugía indicada con más frecuencia en el SMA también es la ablación endometrial (78%). En Francia la ablación endometrial supone el 43% de todas las cirugías en mujeres con SMA1.

Por su parte, en España, no hay datos sobre la tasa de ablaciones endometriales. "Sin embargo, la percepción es que se realizan menos que en otros países de Europa. Quizás esto sea debido a la baja penetración que tienen aún las técnicas de segunda generación en nuestro país, o bien por desconocimiento de la técnica", subraya el artículo.

Una de las técnicas de segunda generación más utilizadas es la que emplea energía eléctrica bipolar mediante radiofrecuencia, englobada dentro de las técnicas conocidas como ablación endometrial1. Se trata de una intervención mínimamente invasiva, que permite calcular automáticamente la potencia necesaria de radiofrecuencia a liberar según el tipo de cavidad uterina de la mujer, con el fin de eliminar adecuadamente el endometrio.

Además, estas técnicas son una alternativa para aquellas mujeres que no desean o no pueden tratarse con sistemas hormonales, al no tolerarlos o por estar contraindicados, debido a la existencia de neoplasias hormonodependientes, como es el caso de muchos cánceres de mama.

"La aparición de las técnicas de ablación endometrial de segunda generación permite su realización en poco tiempo, con gran seguridad, además de no necesitar el cirujano de un entrenamiento especializado para llevarlas a cabo. Es una técnica más reproducible y, por lo tanto, podemos asegurar parecidos resultados en todos los centros", explica el Fernández Parra.