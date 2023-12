Mejorar el control de la presión arterial después del embarazo tiene beneficios cardiovasculares a largo plazo

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres con presión arterial alta durante el embarazo tienen la presión arterial más baja nueve meses después si su presión arterial se controlaba más estrictamente durante las primeras semanas después del parto, en comparación con las mujeres que recibieron la atención posparto habitual, según muestra un estudio.

Mejorar el control de la presión arterial después del parto también tuvo como resultado menos reingresos hospitalarios posparto por presión arterial alta y cambios beneficiosos a largo plazo en la estructura y función del corazón y los vasos sanguíneos de las mujeres que habían recibido la intervención.

Estas son las principales conclusiones de un estudio presentado en 'The Journal of the American Medical Association', llevado a cabo por miembros del equipo de medicina cardiovascular de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

"El corazón sufre cambios significativos durante cualquier embarazo para hacer frente a las mayores demandas circulatorias del bebé en crecimiento, y estos cambios son mucho más profundos durante un embarazo hipertenso, debido al mayor estrés del embarazo", ha señalado el autor principal del estudio, Paul Leeson profesor de medicina cardiovascular en la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

"Las mujeres que han tenido presión arterial alta no controlada durante el embarazo tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir complicaciones cardíacas a largo plazo. Un tercio vuelve a desarrollar hipertensión dentro de los 10 años posteriores al embarazo y su riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un derrame cerebral precoces se duplica", ha añadido.

En este ensayo prospectivo y aleatorizado realizado en el Reino Unido, los investigadores investigaron los efectos de mejorar el control de la presión arterial inmediatamente después del embarazo sobre los niveles de presión arterial a largo plazo. Este estudio incluyó a 220 nuevas madres que tenían presión arterial alta durante el embarazo y aún necesitaban medicamentos para la presión arterial alta después de dar a luz.

La mitad de los participantes fueron asignados aleatoriamente al grupo que recibió un monitor de presión arterial inalámbrico y se les pidió que enviaran lecturas diarias de presión arterial a través de una aplicación telefónica a los médicos del estudio. El teléfono y la aplicación se conectaron al monitor de presión arterial a través de Bluetooth, y las medidas de presión arterial se cargaron automáticamente en la aplicación y se compartieron automáticamente con los médicos del estudio.

La aplicación envió indicaciones automáticas a los participantes en función de sus niveles de presión arterial: para repetir una lectura o, si la lectura estaba en un rango que necesitaba cambios en su medicamento para la presión arterial, les recomendó que se comunicaran con su médico en el ensayo. Luego, los médicos asesoraron a los participantes por teléfono o videollamada sobre cómo ajustar su medicación para asegurarse de que su presión arterial se mantuviera por debajo de 140/90 mm Hg.

La mitad restante de las participantes recibió la atención posparto habitual, que, en el Reino Unido, implica una visita al consultorio del médico de familia o la partera entre 5 y 10 días después del parto y otra entre 6 y 8 semanas después del parto.

"El ensayo sugiere que el momento de esta segunda cita puede pasar por alto una ventana crítica para la optimización temprana de la presión arterial", ha explicado Leeson. Si bien esta visita incluye un examen de la presión arterial y es probable que los participantes tomen medicamentos para la presión arterial hasta que su presión arterial vuelva a un rango normal, su presión arterial no será monitoreada tan cuidadosamente y la medicación no se ajustará tan estrictamente como en la visita del grupo de intervención del ensayo.

Nueve meses después del parto, las mujeres del grupo de intervención tenían una presión arterial clínica promedio de 126/82 mm Hg, en comparación con 131/86 mm Hg para las mujeres que recibieron la atención habitual. Esta reducción a largo plazo de la presión arterial se observó a pesar de que el 70% de las mujeres de ambos grupos ya no necesitaban medicamentos para la hipertensión aproximadamente seis semanas después del parto.

Los participantes del grupo de intervención tuvieron una duración media del tratamiento con medicación antihipertensiva de 39 días.

El efecto sobre la reducción de la presión arterial alta persistió durante ocho a nueve meses después de que los participantes dejaron de tomar medicamentos para la presión arterial alta. Menos mujeres que recibieron la intervención necesitaron volver al hospital en las primeras tres semanas después del parto como resultado de la presión arterial alta.

"Nos sorprendió el tamaño y la consistencia de la reducción de la presión arterial en las mujeres que recibieron la intervención. Los beneficios comenzaron a surgir dentro de la primera semana o dos después del embarazo, y el efecto sobre la presión arterial persistió después de suspender el medicamento", ha explicado Leeson.

Aproximadamente el 90% de los participantes aceptaron que los investigadores también les realizaran imágenes de resonancia magnética cardíaca y ecocardiografía a los nueve meses después del parto. Las mujeres que recibieron un control más estricto de la presión arterial después del parto mostraron claras mejoras en la estructura y función del corazón en comparación con las mujeres que recibieron la atención habitual.