Médicos y farmacéuticos de Atención Primaria piden dispensar sin receta algunos anticonceptivos de uso regular

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) han vuelto a pedir la dispensación sin receta de anticonceptivos femeninos de uso regular de desogestrel (dsg) 75 mcg al ser "muy seguros y por considerar que facilitar su acceso ayudaría a reducir el elevado número de abortos que cada año se registran en España, en torno a 88.000".

Esta es una de las más importantes conclusiones a las que han llegado SEMERGEN y SEFAC en un congreso conjunto celebrado en Zaragoza los días 23 y 24 de junio.

Para estos profesionales, el fácil acceso de la mujer a este tipo de píldora "sólo puede tener ventajas". "Por un lado, si no es necesaria la prescripción médica, se ayudaría a mitigar el colapso de la atención primaria en los centros de salud de toda España", han explicado.

Por otro, médicos y farmacéuticos "garantizan que el dsg 75 es muy seguro, ya que viene siendo testado desde hace casi treinta años de comercialización en España".

Y, finalmente, se muestran "convencidos" de que un acceso sencillo de las mujeres a este anticonceptivo "sería muy importante para evitar embarazos no deseados y, por tanto, un número de abortos muy elevado en España año tras año".

La coordinadora del Grupo Trabajo de Atención a la Mujer de SEMERGEN, María Blasco, ha explicado durante el encuentro que más de la mitad de las mujeres se habían encontrado desprotegidas durante el confinamiento por la COVID-19 por no poder conseguir recetas, y que llegaron a suspender el tratamiento anticonceptivo.

Según los datos que ha reunido esta sociedad médica, casi el 80 por ciento de estas mujeres consideran que se favorecería el acceso si la píldora anticonceptiva se pudiera dispensar sin receta.

Para María Blasco, los 88.000 abortos anuales son "un fracaso de la anticoncepción". "Una interrupción voluntaria del embarazo sí es un problema de salud, mientras que la anticoncepción no lo es", ha añadido la experta.

Por su parte, la farmacéutica Neus Caelles, del Comité Científico de SEFAC, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el libre acceso a la anticoncepción, tanto de urgencia como regular.

"No es necesario un análisis previo para la indicación de la anticoncepción de sólo gestágenos, como la de Desogestrel 75 mcg. Se debe primar la facilidad de acceso a la receta. No es necesario el diagnóstico, ya que la anticoncepción no es una patología. Los anticonceptivos de sólo gestágenos tienen un riesgo cardiovascular mínimo o inexistente", ha insistido al respecto.

En el congreso se ha reivindicado la decisión tomada por Estados Unidos en esta línea. Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido su voto unánime a favor de la comercialización de 'Opill', un anticonceptivo oral diario sólo de gestágeno, sin receta médica.

"No caben dudas sobre la seguridad de esta píldora, cuya dispensación sin receta permitirá un acceso a la anticoncepción sin trabas que contribuirá de forma muy importante a amortiguar el problema social de fondo que generan los embarazos no deseados", han remachado SEMERGEN y SEFAC.