MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mayor riesgo de fracturas en mujeres mayores con diabetes tipo 2 se relaciona con una condición física deteriorada y no con características esqueléticas, según ha señalado un estudio publicado en 'Journal of the American Medical Association' (JAMA) y realizado por especialistas del Hospital Universitario Sahlgrenska (Suecia).

De este modo, el estudio ha apuntado que las mujeres con diabetes tipo 2 tienen una mayor densidad mineral ósea (DMO), una mejor microarquitectura ósea y una resistencia similar del material óseo respecto a las mujeres sin diabetes. Sin embargo, su función física es más pobre, lo que sugiere que esta es la principal razón del mayor riesgo de fracturas.

La diabetes afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo y estudios recientes indican que su prevalencia aumentará significativamente en el futuro. La diabetes tipo 2 representa el 96 por ciento de todos los casos de diabetes a nivel mundial. El impacto de la enfermedad es grave e incluye daño progresivo a los órganos, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular, aterosclerosis, neuropatía periférica, deterioro visual y disminución de la función física.

Varios estudios previos han vinculado la prevalencia de la diabetes tipo 2 con un mayor riesgo de fracturas, pero las razones de esta relación aún no están claras. Esta investigación ha incluido a 3.008 mujeres con edades comprendidas entre los 75 y 80 años, de las cuales 294 tenían diabetes tipo 2 y las 2.714 restantes, sin diabetes, compusieron el grupo de control.

Los datos de exposición se recopilaron a partir de cuestionarios y mediante el examen de la antropometría, la función física y las mediciones óseas mediante densitometría ósea y tomografía computarizada periférica de alta resolución. Una submuestra se sometió a microindentación ósea para evaluar el índice de resistencia del material óseo (BMSi).