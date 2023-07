Matronas recomiendan a las madres formarse antes de la lactancia: "Tienen mayor probabilidad de éxito"

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al inicio de lactancia puede surgir dificultades por varios motivos, por ello, es "muy importante" que las madres se formen antes de iniciar la lactancia materna, que busquen asesoramiento profesional y apoyo en el entorno para prevenir problemas y tener una lactancia placentera, según ha resaltado el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), Daniel Morillas.

En este sentido, en el marco de la Semana de la Lactancia, que se celebra entre el 1 y el 7 de agosto, el experto ha añadido que muchas madres encuentran dificultades que no saben identificar y que pueden ser compatibles con el diagnóstico de mastitis subclínica o subaguda, pero muchas veces concluyen que su leche no es buena, que no producen suficiente o que no han sabido mantener la lactancia.

"Las mujeres que desean dar lactancia materna deben conocer los signos y síntomas de alerta, así como tener conocimientos y recursos para poder evitarlos, y llegado el caso, identificarlos", ha señalado Morillas.

"Aquellas que reciben mejor formación tienen mayor probabilidad de éxito durante la lactancia. Conocer aquello que no es habitual incrementa la probabilidad de que las madres consulten a su profesional de referencia en busca de ayuda y posibles soluciones, lo que favorecerá que no se abandone la lactancia a causa, por ejemplo, de una mastitis", ha destacado el experto.

Para Morillas, durante el embarazo, la matrona se convierte en una figura de referencia para las mujeres. "Es fundamental que las mujeres estén bien informadas para poder tomar decisiones, sabiendo lo que más les puede convenir a ellas y a sus criaturas. Las matronas estamos al lado de las mujeres en este periodo para ofrecerles información objetiva y basada en evidencias que les pueda ayudar a ser más firmes en su decisión. Es importante que puedan recibirla antes del parto, para que en el momento del nacimiento, sepan qué tipo de la lactancia desean", ha indicado.

En este sentido, el éxito o fracaso de la lactancia no solo depende de la madre. Existen factores externos que pueden influir sobre el tipo de lactancia que se ofrece al bebé.

Diferentes estudios apuntan que las principales causas para decidir abandonar la lactancia materna son un parto traumático o depresión posparto, la incorporación temprana al trabajo, un bajo nivel educacional o los problemas de pecho asociados a la lactancia.

De hecho, aunque la lactancia materna es la elección principal del 98 por ciento de las madres españolas, los problemas de pecho, entre ellos la mastitis, son la principal causa de abandono.

Debido a que la mastitis es dolorosa y debilitante, 1 de cada 4 mujeres decide dejar de dar el pecho, lo que convierte a esta inflamación en la primera causa de tipo médico para un destete precoz e indeseado.

"Es imprescindible que las profesionales que asesoran sobre lactancia y que acompañan a las mujeres en el proceso de maternidad y crianza estén debidamente formadas y actualizadas a nivel científico sobre las posibles complicaciones que puedan surgir. En el caso de las mastitis, la prevención y la detección temprana son fundamentales para que el proceso afecte lo mínimo posible a la mujer, su criatura y la lactancia. De esta manera, la lactancia será lo más satisfactoria posible", explica Daniel Morillas.

Otro de los pilares para contribuir a una mejor experiencia durante la lactancia pasa por la investigación y la innovación. Recientes estudios científicos han demostrado la efectividad de la cepa probiótica, 'Lactobacillus salivarius', para prevenir y reducir significativamente la mastitis, el dolor de pecho y el número de bacterias perjudiciales, además de ayudar a reducir el uso de antibióticos y a restaurar la disbiosis en mujeres lactantes con mastitis.