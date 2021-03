Lactancia materna y vacuna de la covid-19: por qué sí son compatibles

MADRID, 10 Mar. (EDIZIONES) -

Por fin tenemos la vacuna frente a la COVID-19, y ahora nos surgen muchísimas dudas sobre si podemos ponérnosla o no. A día de hoy, porque en esta enfermedad de apenas un año vamos aprendiendo con cuentagotas, no hay un consenso claro entre toda la comunidad científica sobre si la lactancia y la vacuna son compatibles; aunque la gran mayoría opta por el sí.

Al fin y al cabo se trata de un medicamento, como los que ya hay en el mercado, que ha superado numerosos controles y pruebas, que ya se ha probado en muchos sectores poblacionales, y sin ningún problema. ¿Por qué tiene que haberlo en las mujeres que amamantan a sus hijos?

En el caso de España, el pasado 27 de diciembre se empezó a inocular la vacuna contra la COVID-19 'Comirnaty', de BioNTech y Pfizer. Según constata el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, "el uso de esta vacuna, u otras que puedan venir después, en mujeres que planean un embarazo, gestantes y durante la lactancia materna genera muchas dudas e inquietudes".

Así, indica que en el documento de estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad publicado el 20 de diciembre de 2020 se puede constatar, entre otros puntos, que en la ficha técnica de la vacuna, en su versión inicial, no menciona la gestación ni la lactancia materna en los apartados de contraindicaciones y precauciones.

En la web española 'E -Lactancia', dedicada a evaluar e informar sobre la compatibilidad de los fármacos con la lactancia materna, y referente en la materia, otorga a esta vacuna la calificación de 'Riesgo bajo para la lactancia. Bastante seguro. Probablemente compatible. Riesgo leve o poco probable' a las vacunas de la COVID, en su fecha de actualización de 21 de diciembre de 2020.

A su vez, señala que, a fecha de última actualización, no se encuentran datos publicados sobre su excreción en leche materna, ni de sus efectos en la lactancia o en los lactantes; al tiempo que subraya que las madres lactantes han estado excluidas de todos los ensayos realizados.

En una entrevista con Infosalus, el presidente de Asociación para la Promoción e Investigación científica y cultural de la Lactancia Materna (APILAM), y creador de 'E-Lactancia', el doctor José María Paricio, especialista en Pediatría por formación MIR, y doctor en Medicina, subraya que al ser un producto nuevo, del que no se saben al 100% sus efectos secundarios, la alerta de E-Lactancia está en amarillo (riesgo bajo) en lugar de en verde (sin riesgo).

"Pero se sabe tanto de las vacunas que no hay por qué tenerle miedo y sí animar a la gente a que se vacune. La vacunación no interfiere con la lactancia, salvo los casos de la viruela y de la fiebre amarilla, cuyos virus atenuados en la vacuna son tan agresivos que pueden ser perjudiciales para los lactantes", manifiesta.

De tener alguna duda, el experto en medicamentos y lactancia apunta a la vacuna china Sinovac, por estar conformada de virus inactivado, y por la razón antes comentada de las vacunas de la viruela y fiebre amarilla; si bien el doctor Paricio insiste en que sería un riesgo bajo el que existiría sobre esa vacuna asiática, puesto que la COVID-19, por regla general, no causa cuadros graves de enfermedad en niños.

Desde E-Lactancia agregan que es "altamente improbable" que los componentes de las vacunas contra la COVID-19 puedan excretarse en la leche materna y, en cualquier caso, sean digeridos en el intestino del lactante.

"Parece razonable pensar que si la enfermedad (COVID-19) es compatible con la lactancia, más lo será su vacuna, que ni siquiera contiene el virus vivo. Ninguno de los tipos de vacunas desarrolladas contra la COVID-19 utiliza virus vivos ni tiene conservantes, no pueden provocar la COVID-19 en la persona vacunada ni alterar su material genético. Salvo dos vacunas de virus vivos atenuados (viruela y fiebre amarilla) que pueden ocasionar problemas en los lactantes, todas las demás vacunas pueden administrarse a las madres lactantes sin problemas", explica Paricio.

En tal caso, y al igual que tras la vacunación contra otros virus, 'E-lactancia' subraya que en la leche de madres lactantes vacunadas contra la COVID-19 podrían excretarse anticuerpos generados por la vacuna en forma de IgA, "lo que protegería de la COVID-19 al lactante".

Ahora bien, esta plataforma alerta de la posición contraria a vacunar a madres lactantes adoptada por el National Health Service de Reino Unido (el SNS británico), la misma de los fabricantes, ya que a su juicio "carece de rigor científico" al no tener en cuenta todo lo que ya se sabe sobre las vacunas y la lactancia. Por ello, el doctor Paricio subraya aquí que "es de esperar" que cambien su posición en próximas actualizaciones. De hecho, recuerda que diversas asociaciones profesionales en Inglaterra han criticado la postura del NHS.

A su vez, la Academia Americana de Obstetricia y Ginecología (ACOG por sus siglas en inglés), así como los CDC norteamericanos, mencionan sobre la vacuna COVID en mujeres lactantes que la inyección "no debe impedir el iniciar la lactancia, ni obliga a interrumpirla, ni está justificado demorar la vacunación por el hecho de estar dando de mamar a su lactante".

En un reciente informe señala además que, si bien las mujeres que amamantan no se incluyeron en la mayoría de los ensayos clínicos, las vacunas COVID-19 no se les deben negar si cumplen con los criterios de vacunación, y que las preocupaciones teóricas con respecto a la seguridad de vacunar a las mujeres que lactan no superan los posibles beneficios de recibir la vacuna.

Según recuerda la Asociación Española de Pediatría, UNICEF apuesta por la lactancia materna en caso de que la madre haya padecido o padezca COVID (recomendaciones actualizadas en diciembre de 2020).