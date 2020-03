Lactancia materna y Covid-19: ¿Es segura?

MADRID, 28 Mar. (EDIZIONES) -

Entre las ventajas que a nivel general presenta la lactancia materna, la Academia Americana de Pediatría sostiene que "tiene muchas sustancias que las leches de fórmula no contienen para proteger al bebé de muchas enfermedades e infecciones".

De hecho, destaca que "los bebés amamantados tienen menos probabilidad de tener infecciones del oído, diarrea, neumonía, sibilancia y bronquiolitis, y otras infecciones bacterianas y virales, tales como la meningitis".

Y es que en esta línea trabajan los principales órganos internacionales en materia sanitaria (OMS, UNICEF o los CDC norteamericanos) dada la nueva pandemia ocasionada por el coronavirus Sars-Cov-2 y que está generando numerosas dudas entre las madres lactantes. Todos ellos coinciden en que la lactancia materna no debe suprimirse en caso de que la madre presente Covid-19, la enfermedad generada por el nuevo coronavirus.

En esta línea, en una entrevista con Infosalus, el presidente y pediatra de Asociación para la Promoción e Investigación científica y cultural de la Lactancia Materna (APILAM), José María Paricio, recalca que, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como UNICEF, o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses, afirman que la lactancia materna puede continuarse a pesar de que la madre esté contagiada del nuevo coronavirus.

"No se transmite el virus a través de la leche materna, según han coincidido estas tres instituciones internacionales", asegura el también director de E-lactancia.org. Así, defiende que estos entes sanitarios recomiendan no separar a los niños lactantes de sus madres en caso de contagio por nuevo coronavirus, y se prosiga con la lactancia materna.

Según destaca este experto, "a través de la leche se le transmiten al bebé aquellos anticuerpos que el organismo de la madre ha fabricado para combatir la enfermedad", es decir, se le pasan defensas al bebé para combatir este virus.

Por prudencia, y si la madre estuviera contagiada, en el momento del parto se está aconsejando la puesta de mascarilla tanto a la madre como al bebé, según indica Paricio, o que incluso se extraiga la leche de la madre en caso de estar muy enferma para evitar congestiones mamarias y mastitis. El pediatra recuerda aquí que los niños generalmente, de contagiarse, suelen presentar síntomas leves de resfriado.

Es más, el presidente de APILAM sostiene que igual que sucede con otros virus similares del invierno, como los dos de la gripe (A y B), los rinovirus, o el virus respiratorio sincitial (causa de bronquiolitis), es la madre la que fabrica anticuerpos y se los pasa a través de la leche a su hijo amamantado. "Se espera que esto suceda también con este nuevo coronavirus", subraya el pediatra.

En el caso de que una madre sea ingresada por coronavirus, y esté amamantando, el presidente de APILAM recuerda un documento recientemente publicado por la asociación de pediatría inglesa (The Royal College of Paediatrics and Child Health) que aboga por individualizar cada caso y, siempre que la madre no esté muy grave y por ejemplo no precise de un respirador, se ingrese con el bebé en el hospital en una habitación individual, para poder proseguir con la lactancia materna.

QUÉ DICE EL MINISTERIO DE SANIDAD

Mientras, el Ministerio de Sanidad, en su documento técnico 'Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19', con fecha de 17 de marzo, establece que, "aun no existiendo datos suficientes para hacer una recomendación en firme sobre el amamantamiento en el caso de mujeres infectadas por SARS-CoV-2", es importante insistir en que "la lactancia materna otorga muchos beneficios como el potencial paso de anticuerpos madre-hijo" frente al virus. Por ello, reitera en la recomendación de mantener la lactancia materna desde el nacimiento, siempre que las condiciones clínicas del recién nacido y de su madre así lo permitan.

"La OMS recomienda mantener el amamantamiento tanto para casos de madres confirmadas como probables, siempre y cuando se mantengan medidas para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto. En casos de madres con enfermedad grave recurrir a la extracción de la leche", sostiene.

Para los casos de madres lactantes fuera del periodo postnatal inmediato y que se infectan o hay sospecha de infección sugiere extremar las medidas de aislamiento (higiene de manos y mascarilla facial), y seguir amamantando al neonato, o bien hacer una extracción de la leche tomando las máximas precauciones de aislamiento (higiene de manos y mascarilla), y que ésta sea administrada al neonato por un cuidador sano.

Desde E-lactancia, "una página imprescindible para consultar la compatibilidad de la lactancia materna con medicamentos, plantas, tóxicos y enfermedades", según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), y que dirige Paricio, subrayan que no se ha detectado el virus 2019-nCoV en la leche materna, ni tampoco se detectó en su día el SARS-CoV.

"Dado que los síntomas, al menos iniciales, son los de un resfriado común, es muy difícil e inefectivo aislar a tiempo a una madre con síntomas de catarro de su bebé lactante. Teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia materna, y el papel insignificante de la leche materna en la transmisión de otros virus respiratorios, la madre puede continuar amamantando", según continúa.

Finalmente, aconseja que la madre debe usar una mascarilla médica cuando esté cerca de su bebé y lavarse bien las manos antes de un contacto cercano con el bebé, en caso de contagio según añade, al mismo tiempo que sugiere que, en caso de que la madre está muy enferma para amamantar, conviene que se extraiga leche para evitar problemas de congestión mamaria. "Esta leche puede tomarla el lactante sin problema", concluye.