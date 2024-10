Investigan un nuevo enfoque de radiación tras la reconstrucción mamaria

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio demuestra que un tratamiento acelerado con radioterapia no aumenta las complicaciones en las pacientes que se someten a una reconstrucción mamaria después de una mastectomía. Los resultados del gran ensayo de fase III RT CHARM (Alliance A221505) se presentan en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Radioterapéutica (ASTRO) por investigadores de Universidad de Utah en Salt Lake City (Estados Unidos).

Si bien se sabe que la radioterapia posterior a una mastectomía para extirpar el cáncer de mama mejora las tasas de supervivencia de ciertas pacientes que tienen un mayor riesgo de recurrencia, RT CHARM, este es el primer estudio internacional multiinstitucional que demuestra que un tratamiento más corto con radiación posterior a la mastectomía, combinado con reconstrucción mamaria, es seguro y eficaz. Reducir el tiempo de tratamiento casi a la mitad (de 25 a 16 sesiones) podría hacer que la radiación posterior a la mastectomía sea una opción más accesible para las pacientes.

"Durante los últimos 10 años, hemos intentado que todas las pacientes que necesitan radioterapia mamaria reciban un tratamiento más corto y conveniente", enuncia el doctor Matthew M. Poppe, investigador principal del ensayo y profesor de oncología radioterápica en la Universidad de Utah en Salt Lake City. "Pero las pacientes que se habían sometido a una mastectomía y que estaban planeando una reconstrucción mamaria eran el único grupo en el que no teníamos datos suficientes para respaldar tratamientos más cortos. Ahora, los resultados de este ensayo muestran que podemos reducir de forma segura el tiempo de tratamiento para estas pacientes a tres semanas, sin comprometer su reconstrucción".

Una buena parte de las pacientes que se someten a una mastectomía también necesitan radioterapia en la pared torácica y los ganglios linfáticos para ayudar a prevenir la reaparición del cáncer. Históricamente, la radioterapia para el cáncer de mama generalmente se realiza durante un período de cinco a seis semanas, pero investigaciones recientes han demostrado que un tratamiento más corto es igual de eficaz para prevenir la reaparición del cáncer y también puede mejorar la calidad de vida de las pacientes. Sin embargo, las pacientes que buscaban radioterapia después de una mastectomía generalmente fueron excluidas de estos estudios debido a la preocupación de que las dosis diarias más altas de radiación pudieran aumentar los efectos secundarios y afectar el proceso reconstructivo.

RT CHARM fue diseñado para probar si ese sería el caso. Para ello se inscribieron a 898 pacientes con cáncer de mama invasivo unilateral en 209 centros oncológicos académicos y comunitarios en los EE. UU. y Canadá. Los pacientes elegibles incluían aquellos con tumores más grandes (pT3N0) o tumores más pequeños e invasión de los ganglios linfáticos regionales (pT0-2 pN1-2). La edad media de los pacientes era de 46 años y todos los pacientes planeaban una cirugía reconstructiva de mama inmediata o diferida después de la radiación posterior a la mastectomía.

Las pacientes fueron asignadas aleatoriamente para recibir radioterapia convencional consistente en 25 fracciones administradas durante cinco semanas (50 Gy en total; n=449) o radioterapia hipofraccionada consistente en 16 fracciones administradas durante aproximadamente tres semanas (42,56 Gy en total; n=449). Un poco más de la mitad de las pacientes (51%) recibieron quimioterapia antes de sus mastectomías, y el 37% recibió quimioterapia después de la mastectomía.

Entre las 650 pacientes que completaron la reconstrucción durante el período de estudio, el 59 % se sometió únicamente a implantes y el 41 % a una reconstrucción autóloga utilizando su propio tejido, con o sin implantes. Los investigadores hicieron un seguimiento de estas pacientes para documentar cualquier complicación de la reconstrucción, incluidos problemas con la cicatrización de la herida, reingresos hospitalarios, reoperaciones no planificadas, fallas en la reconstrucción o reconstrucción capsular, que implica tejido cicatricial que afecta a la nueva mama. La mediana de seguimiento fue de cinco años.

Dos años después de la cirugía reconstructiva, el 14% de los pacientes que recibieron el tratamiento de radiación más corto experimentaron complicaciones, en comparación con el 12% de los que recibieron el tratamiento estándar. Esta diferencia se consideró estadísticamente no inferior (Z = 3,373, p = 0,0004). Los efectos secundarios relacionados con el tratamiento fueron igualmente leves en ambos grupos y se produjeron en menos del 6% de los pacientes de cada grupo de tratamiento.

"Esperábamos una tasa de complicaciones del 25 al 35 % según estudios previos realizados en una sola institución con pacientes que recibieron cirugía reconstructiva y radiación", apunta el doctor Atif J. Khan, autor principal del estudio y oncólogo radioterapeuta del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York (Estados Unidos). "Fue muy emocionante ver una tasa de complicaciones que fue casi la mitad de lo que esperábamos".

Independientemente del programa de tratamiento, los pacientes experimentaron menos complicaciones después de la reconstrucción autóloga en comparación con la reconstrucción solo con implantes (8,7 % autóloga frente a 15,5 % solo con implantes, p = 0,0043).

En los tres años siguientes al tratamiento, las tasas de recurrencia fueron similares: la recurrencia del cáncer se produjo en tan solo el 1,5% de las pacientes que recibieron el tratamiento más corto con radiación, en comparación con el 2,3% de las que recibieron el tratamiento convencional. Sin radiación, la recurrencia típica después de la mastectomía en pacientes con enfermedad de alto riesgo es del 20 al 30%. La radioterapia después de una mastectomía salva vidas. Las pacientes no deberían tener que elegir entre recibir o no recibir radiación en función de su deseo de reconstrucción o porque no pueden quitarse seis semanas de su vida", informa Khan.

Reducir a la mitad el tiempo de tratamiento también permite ahorrar tiempo y dinero a los pacientes. A partir de las conversaciones con sus pacientes, el docctor Poppe afirma que ya sabe el gran impacto que puede tener en sus vidas un tratamiento más corto. "La mayoría de mis pacientes viven a dos o cinco horas de nuestro hospital oncológico. Tomarse cinco o seis semanas, desarraigar a la familia o dejar atrás el negocio para mudarse más cerca del centro oncológico, aunque es importante para la supervivencia, puede estar fuera del alcance de muchos pacientes. Cuando les digo a las personas que pueden hacer tres semanas de radiación en lugar de seis, se nota su alivio".

El doctor Poppe y el doctor Khan esperan que sus hallazgos animen a más centros oncológicos a adoptar un tratamiento de radiación más corto para cualquier paciente que se haya sometido a una mastectomía. "Ha habido un comienzo lento para pasar a tratamientos más cortos después de la mastectomía, incluso sin reconstrucción. Pero ahora tenemos datos sólidos, de cientos de centros académicos y comunitarios, y de pacientes con cualquier tipo de reconstrucción, que muestran claramente la seguridad y la eficacia de la radiación de ciclo corto", finaliza.