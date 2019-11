Investigan las bases biológicas de un síndrome que estanca el desarrollo de las niñas

Publicado 21/11/2019 16:14:52 CET

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones catalana y española de síndrome de Rett han concedido fondos para investigar las bases biológicas de esta dolencia al grupo de la Universitat de València (UV) que encabeza Carmen Agustín, profesora del departamento de Biología Celular.

Se trata de una patología causada por una mutación en un gen del cromosoma X que afecta especialmente a niñas. Entre los seis y los 18 meses provoca un estancamiento del desarrollo y la pérdida de habilidades adquiridas como el lenguaje o la capacidad de andar, así como posteriormente características autistas.

El proyecto 'The endocannabinoid system and Rett syndrome: neuroanatomical, neurochemical and behavioural analyses' ha recibido un total de 33.839 euros para investigar las bases biológicas de Rett, detalla la institución académica en un comunicado.

Los investigadores utilizarán modelos animales con los que encontrar qué cambios son producidos por las mutaciones encontradas en Rett y desarrollar enfoques nuevos con los que mejorar estas anomalías cerebrales. No hay terapias efectivas para curar este síndrome, mientras que las disponibles solo mejoran algunos de los síntomas.

COMPUESTOS DERIVADOS DE CANNABIS

En concreto, estudiarán el sistema endocannabinoide aplicado al Síndrome de Rett. Son unas sustancias lipídicas (grasas) que pueden producir muchas neuronas y funcionan como moduladoras de la actividad neuronal al unirse a receptores específicos. Los compuestos derivados de Cannabis sativa también pueden unirse a estos receptores y producen efectos conocidos en el cerebro.

Actualmente, los componentes químicos específicos de estos medicamentos --purificados y utilidades en dosis adecuadas-- se están evaluando como potencialmente interesantes para aligerar muchos síntomas de diferentes dolencias neurológicas. El equipo cree que también se podrían usar en Rett, dado que otras investigaciones sugieren que el sistema endocannabinoide podría verse afectado en la patología.

Para la investigación se utilizarán modelos animales, ratones genéticamente modificados que muestran síntomas similares a los presentes en pacientes humanos. El equipo de la Universitat también quiere conocer los cambios en el sistema endocannabinoide relacionados con características neuronales y de conducta específicas que muestran los individuos afectados por Rett.

Del grupo también forman parte Enrique Lanuza (departamento de Biología Celular), Elena Martínez Rodríguez (doctoranda de la UV), Monica Santos (Universidad de Coimbra) y Moisés García Arenzibia.

FinRett es un fondo destinado a financiar proyectos de investigación para la cura o mejora de este síndrome. Surgió en 2017, en el marco de un convenio de colaboración entre las asociaciones catalana y española de esta dolencia, para dar salida a la necesidad de realizar un proyecto común eficaz y transparente que unificara las recaudaciones.