Investigadores apuntan que el periodo periconcepcional es "clave" para prevenir patologías en el embarazo

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodo periconcepcional es "clave" para prevenir patologías en el embarazo, tanto en el embrión y el recién nacido como en la madre gestante, según una reciente publicación del Grupo de Medicina Reproductiva del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, de València, liderado por el doctor Carlos Simón.

El estudio destaca que el periodo periconcepcional --periodo cercano a la concepción, que abarca los acontecimientos previos e inmediatamente posteriores a la fecundación-- es "crucial" para el establecimiento y desarrollo saludable del embarazo.

El objetivo principal de la investigación era dilucidar los mecanismos e influencias que intervienen durante el periodo periconcepcional --desde la unión del blastocisto (estadio previo a la implantación del embrión en el útero materno) al epitelio endometrial hasta la formación de la placenta-- y profundizar en la salud reproductiva y las complejidades de la reproducción humana examinando los factores genéticos, las regulaciones hormonales, las funciones del endometrio (capa mucosa que recubre el interior del útero) y del miometrio (capa muscular exterior del útero) y el impacto del microbioma (microorganismos que habitan en este entorno).

Estos resultados se reflejan en el artículo titulado 'The human periconceptional maternal-embryonic space in health and disease' publicado en la revista científica 'Physiological Reviews'.

En la investigación han participado los doctores Felipe Vilella, líder del Grupo de Investigación en Comunicación Materno-Fetal de Incliva, y Carlos Simón, Aymara Mas, Tamara Garrido, Inmaculada Moreno, Beatriz Rosón y Xavier Santamaría, del Grupo de Medicina Reproductiva de Incliva.

La investigación destaca la "importancia" de los factores genéticos y ambientales en la configuración de los resultados reproductivos y subraya la "importancia" de estudiar el desarrollo embrionario e identificar los genes responsables de la salud del embrión, "lo que puede aportar valiosos conocimientos sobre las causas de la infertilidad y los abortos recurrentes", se apunta en el estudio.

Asimismo, pone de manifiesto el papel "fundamental" del endometrio en el éxito del embarazo y su potencial como diana diagnóstica de enfermedades preexistentes y señala la "necesidad" de estrategias diagnósticas no invasivas, como las biopsias líquidas, para detectar patologías endometriales y mejorar los resultados reproductivos.

El estudio ahonda también en la "compleja" interacción entre el microbioma materno y la salud reproductiva, señalando la posible influencia de la microbiota (conjunto de microorganismos y sus correspondientes genomas) en las infecciones intrauterinas y su prevención.

Esta publicación contribuye a una mejor comprensión de los factores determinantes en el periodo periconcepcional. Los hallazgos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones y tienen el potencial de impactar positivamente la salud materno-infantil.