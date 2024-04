Identifican riesgos cognitivos asociados a la menopausia temprana

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La menopausia más temprana combinada con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular está relacionada con un mayor riesgo de problemas de pensamiento y memoria en el futuro, según un nuevo estudio de la Universidad de Toronto en Canadá publicado 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense. de Neurología. En este estudio, se define que la menopausia precoz ocurre antes de los 49 años.

A medida que una persona envejece, los vasos sanguíneos, incluidos los del cerebro, pueden resultar dañados por factores de riesgo cardiovascular controlables, como la presión arterial alta, la diabetes y el tabaquismo. Estos factores de riesgo no sólo aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular de una persona, sino que también aumentan el riesgo de demencia.

"Si bien se sabe que los factores de riesgo cardiovascular aumentan el riesgo de demencia de una persona, lo que es menos conocido es por qué las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer que los hombres", contextualiza la autora del estudio Jennifer Rabin de la Universidad de Toronto en Canadá. "Examinamos si el cambio hormonal de la menopausia, específicamente el momento de la menopausia, puede desempeñar un papel en este mayor riesgo. Descubrimos que pasar por este cambio hormonal a una edad más temprana y al mismo tiempo tener factores de riesgo cardiovascular está relacionado con mayores problemas cognitivos en comparación con los hombres de la misma edad".

En el estudio participaron 8.360 mujeres y 8.360 hombres de la misma edad que se inscribieron en el Estudio Longitudinal Canadiense sobre el Envejecimiento. Las participantes femeninas tenían una edad promedio en la menopausia de 50 años. Todas las participantes tenían una edad promedio de 65 años al inicio del estudio y fueron seguidas durante tres años.

Los investigadores dividieron a las mujeres participantes en tres grupos: aquellas que experimentaron una menopausia más temprana entre los 35 y 48 años; menopausia promedio entre los 49 y 52 años; y menopausia posterior entre los 53 y 65 años. Los investigadores también analizaron si habían usado terapia hormonal que contenía estrógenos. Para todos los participantes, los investigadores revisaron seis factores de riesgo cardiovascular: colesterol LDL alto, diabetes, obesidad, tabaquismo, presión arterial alta, así como recetas de medicamentos para reducir la presión arterial.

Los participantes recibieron una serie de pruebas de pensamiento y memoria al inicio y al final del estudio. Los investigadores calcularon puntuaciones cognitivas para cada persona. Luego, los investigadores examinaron las asociaciones del riesgo cardiovascular con las puntuaciones cognitivas en las participantes femeninas de los tres grupos y las compararon con la misma asociación en los participantes masculinos.

Después de ajustar factores como la edad y la educación, los investigadores encontraron que las participantes femeninas con menopausia más temprana y mayor riesgo cardiovascular tenían puntuaciones cognitivas más bajas tres años después. Por cada aumento de una desviación estándar en la puntuación de riesgo cardiovascular, las participantes femeninas con menopausia más temprana mostraron una disminución de 0,044 desviaciones estándar en las puntuaciones cognitivas, en comparación con los participantes masculinos del mismo grupo de edad que mostraron una disminución de 0,035 desviaciones estándar en las puntuaciones cognitivas.

Los investigadores no encontraron una asociación similar entre las participantes femeninas con menopausia promedio o tardía. La terapia hormonal no afectó los resultados. "Nuestro estudio sugiere que una menopausia más temprana puede empeorar los efectos del alto riesgo cardiovascular en el deterioro cognitivo", señala Rabin. "Dado que nuestro estudio siguió a los participantes durante sólo tres años, se necesita más investigación durante períodos de tiempo más largos. Nuestros hallazgos resaltan que se debe considerar la edad de la menopausia y el riesgo cardiovascular al desarrollar estrategias de prevención del deterioro cognitivo".

Una limitación del estudio fue que la edad de la menopausia fue autoinformada y es posible que los participantes no recordaran esa edad con precisión. Otra limitación fue que los investigadores no incluyeron a participantes que informaron una histerectomía ya que la edad del procedimiento no estaba disponible. Además, no hubo datos disponibles sobre si a los participantes se les extirpó quirúrgicamente uno o ambos ovarios.