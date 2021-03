Una histeroscopia digital antes del tratamiento disminuye el costo de la reproducción asistida, según un estudio

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por un equipo internacional liderado por el doctor Tesarik, la histeroscopia digital, efectuada antes del primer intento de fecundación in vitro (FIV), redujo el coste por un niño nacido en el 17% de los casos de FIV con óvulos de la paciente, de 16% en casos de FIV con óvulos donados, y de 22% en casos de transferencia de embriones congelados.

En el estudio, publicado en la revista 'International Journal of Gynecology and Obstetrics', los doctores Tesarik y Mendoza-Tesarik comentan que "debido a su bajo coste y carácter no invasivo, lo recomendable sería utilizar esta técnica antes de cualquier tratamiento por la reproducción asistida, sin esperar un eventual fracaso".

La técnica de histeroscopia digital permite detectar, de manera no invasiva, determinadas anomalías uterinas que limitan la fertilidad femenina. Su utilización preventiva, además de mejorar el resultado de los tratamientos de reproducción, reduce sus costes.

La histeroscopia convencional es invasiva, a menudo requiere anestesia, puede provocar futuras anomalías (cicatrizaciones y adherencias) en la cavidad uterina y tiene un coste elevado, cuatro razones por las que se evita su utilización previa al tratamiento de reproducción asistida. En la practica se realiza tras los primeros fracasos de la FIV, lo que añade retrasos, molestias y frustraciones en las pacientes.

Según diferentes estudios, determinadas anomalías morfológicas de la cavidad uterina, como pólipos, miomas submucosos y adherencias, se detectan en el 18-50 por ciento de mujeres con problemas de fertilidad. Algunas de estas anomalías son compatibles con la reproducción mientras que otras complican la implantación de embriones, tanto en la reproducción natural como en la asistida.

El equipo de investigación de la clínica MARGen de Granada, liderado por el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza-Tesarik, han desarrollado una técnica de histeroscopia digital no invasiva para detectar las anomalías de la cavidad uterina. A diferencia de la histeroscopia convencional, este examen no necesita introducir ningún dispositivo en la cavidad uterina ya que las imágenes de la cavidad se toman mediante una sonda ecográfica especial desde la vagina.

A partir de estas imágenes y mediante tratamiento informático se crea una representación en tres dimensiones de la cavidad uterina, con una resolución y precisión muy superior a la de la histeroscopia convencional.

"Aunque realizar la histeroscopia digital en todas pacientes antes del primer intento de reproducción asistida supone un ligero aumento del coste por intento, entre 2-4% del costo total según el tipo de la intervención, el ahorro por nacimiento de un niño es muy significativo", concluyen los doctores Tesarik y Mendoza-Tesarik.