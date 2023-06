La exposición ocasional al cannabis durante el embarazo puede ser letal para el feto

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores estadounidenses han estudiado si el momento de la exposición al cannabis en embarazadas influye en el crecimiento del feto y han descubierto que el consumo sólo en el primer trimestre provocaba una disminución significativa del peso del recién nacido, pero si la exposición continuaba los efectos se agravaban, incluida la reducción del perímetro cefálico.

Ante estos hallazgos, publicados en la revista 'Frontiers in Pediatrics', los investigadores subrayan que se desaconseja el consumo de esta droga en cualquier momento del embarazo.

Los autores del estudio recuerdan que a medida que aumenta el número de personas que consumen cannabis con fines recreativos, cambian las actitudes hacia esta droga y, por ejemplo, en los dispensarios de su país suelen recomendar cannabis a las mujeres para aliviar los síntomas del embarazo, especialmente las náuseas matutinas.

Pero advierten de que cada vez hay más estudios que demuestran que el consumo de cannabinoides durante el embarazo tiene efectos negativos en los niños, si bien los efectos exactos sobre el feto en desarrollo siguen sin estar claros.

"Demostramos que incluso cuando el consumo de marihuana se producía sólo en el primer trimestre del embarazo, el peso al nacer se reducía significativamente, en más de 150 g de media --destaca la doctora Beth Bailey, profesora y directora de investigación en salud de la población de la Universidad Central de Michigan y autora principal del estudio--. Si ese consumo continuaba en el segundo trimestre, el perímetro cefálico del recién nacido también disminuía significativamente".

"Estos hallazgos son importantes, ya que el tamaño del recién nacido es uno de los predictores más fuertes de la salud y el desarrollo infantil posterior", añade la doctora Phoebe Dodge, primera autora del estudio, recién graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Michigan y residente de pediatría entrante en el Hospital Rainbow Babies and Children's Hospital de los Hospitales Universitarios de Cleveland.

Trabajos recientes, incluida la investigación de Dodge, han demostrado efectos significativos del consumo de cannabis en el tamaño de los recién nacidos. "Los déficits de talla fueron mayores entre los recién nacidos expuestos a la marihuana durante toda la gestación", alerta Bailey.

Los bebés nacidos tras una exposición continuada en el útero pesaban casi 200 gramos menos, y su perímetro cefálico era casi 1 centímetro menor que el de los bebés que no habían estado expuestos. En este estudio, el consumo de cannabis durante el embarazo no predijo de forma significativa la talla de los recién nacidos.

Los efectos observados por los científicos también han arrojado luz sobre los patrones de consumo. Su estudio demostró que el consumo ocasional, como en el caso de las náuseas matutinas del primer trimestre, puede reducir el crecimiento fetal del mismo modo que el consumo continuado durante todo el embarazo. Lo mismo ocurre con otros consumos en fases tempranas, incluidos los casos en que alguien consume cannabis sin saber que está embarazada.

Los autores señalan que en su estudio no disponían de información sobre cuánto o con qué frecuencia consumían cannabis los participantes. Sus resultados se basaron en si las personas lo consumían o no en determinados momentos del embarazo. Por lo tanto, el estudio no pudo establecer si existía una conexión entre un consumo excesivo y unos resultados más pronunciados en el crecimiento del recién nacido.

Apuntan que se necesitan más estudios para determinar si el momento o la cantidad de consumo es lo más importante en lo que respecta a los efectos sobre el tamaño del recién nacido.

"La mejor recomendación es que se aconseje a las mujeres que abandonen el consumo de marihuana antes de quedarse embarazadas", afirma Dodge. Sin embargo, dejar de consumirla lo antes posible después de quedarse embarazada es la segunda mejor opción para evitar consecuencias adversas a largo plazo para la salud y el desarrollo. "Abandonar el consumo de marihuana es beneficioso para las mujeres que comienzan el embarazo", concluye.