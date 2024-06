Experto ensalza la ecografía intraparto como "herramienta fundamental" en los partos complejos

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El doctor Carlos Piñel Pérez, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud San José, ha destacado el papel de la ecografía intraparto como "herramienta fundamental" en los partos complejos.

A su juicio, "ofrece una valiosa información" sobre diferentes parámetros --entre otros, la posición de la cabeza fetal, el ángulo de progresión y la distancia cabeza-periné-- que, combinados con la exploración clínica y con el control del bienestar fetal, van a determinar la decisión de un parto vaginal espontáneo o un parto instrumental o la realización de una cesárea.

Hasta la introducción de la ecografía intraparto, la exploración clínica era la única herramienta de la que disponían los obstetras a la hora de tomar decisiones como la vía más adecuada de parto o el tiempo de prolongación de la segunda fase del parto, la conocida como fase expulsiva.

"En ocasiones, en los partos prolongados, pueden darse situaciones en las que el descenso de la cabeza fetal es límite y puede resultar complejo solo con la exploración, determinar si es seguro o no un parto instrumental", asegura Piñel.

"Sin embargo, la ecografía intraparto no es necesaria en todos los casos, debiendo descartarse su uso cuando el parto progresa de manera normal", ha dicho. A este respecto, la 'Guía de práctica clínica de ecografía intraparto', publicada por la International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) en 2018, recomienda su uso en las siguientes circunstancias: cuando el parto progresa lento o se detiene durante la fase de dilatación o durante la fase del expulsivo o para determinar la posición y el estado de la cabeza fetal cuando se está valorando la realización de un parto vaginal instrumental.

La ecografía intraparto puede realizarse a través de dos vías, transabdominal --para determinar la posición de la cabeza fetal-- y transperineal o translabial --para conocer la progresión del parto--.

"En definitiva, la ecografía intraparto es una herramienta de gran valor en la toma de decisiones en el paritorio. Investigaciones actuales tratan de establecer nuevas indicaciones y usos de la ecografía en el paritorio y cada vez son más los beneficios que encontramos al combinar la exploración clásica con las técnicas de imagen actuales", concluye el experto.