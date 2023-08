Experto destaca que la madre condiciona "siempre" cómo será su hijo, independientemente de si ha sido por ovodonación

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El doctor Pascual Sánchez, cofundador y director médico de Ginemed, ha destacado que la madre condiciona "siempre" cómo será su hijo al nacer, "independientemente de que los óvulos provengan de ella o de una donante".

En este sentido, los factores ambientales que tienen una fuerte influencia en la modulación de genes están vinculados a hábitos de vida, como la alimentación, el descanso, el ejercicio físico y la salud de la gestante, tanto física como mental.

Los tóxicos como el tabaco o el alcohol, así como el estrés, serían factores de riesgo a evitar. Toda esa información de la madre y su entorno y contexto podría modificar epigenéticamente al embrión.

"Los genes que hereda una persona no explican por sí solos toda la complejidad y diversidad que caracteriza a un individuo", afirma el doctor, quien asegura que "la epigenética responde a aquellas incógnitas relacionadas con los factores no genéticos que regulan el funcionamiento de los genes y, por lo tanto, intervienen en el desarrollo de un organismo".

EPIGENÉTICA EN LA FECUNDACIÓN 'IN VITRO' POR OVODONACIÓN

La fecundación 'in vitro' por ovodonación puede generar dudas en la madre gestante en cuanto a los genes que tendrá su bebé, ya que el óvulo fecundado no es propio de la paciente, sino de la donante. Aunque los genes son importantes, quizás más importante es su regulación. "No debemos olvidar que toda la humanidad comparte los genes que se codifican al 99,9 por ciento", recuerda el doctor Pascual.

El experto de Ginemed asegura que, gracias a la epigenética, la naturaleza puede hacer que las células sean diferentes unas de otras teniendo la misma carga genética, o adaptar los organismos a las condiciones de vida, regulando el funcionamiento de los genes para adaptarlos a las condiciones ambientales, sin necesidad de introducir mutaciones.

"Dos embriones con idéntica carga genética pueden evolucionar de manera diferente dependiendo de los úteros en los que son implantados y gestados. El resultado final, partiendo de los mismos genes, difiere enormemente dependiendo de en qué útero son gestados y de las condiciones de la gestación", explica el director médico de Ginemed.

En este sentido, el doctor afirma que la interacción entre la madre gestante y el embrión siempre juega un papel "importantísimo" en el desarrollo del futuro bebé, pero incluso tiene la capacidad de modular la expresión de determinados genes que aporta el embrión. De este modo, la epigenética materna ejerce una importante influencia en el genoma de su hijo.