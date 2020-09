Expertas reclaman reforzar la investigación científica sobre las enfermedades que afectan a las mujeres

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias expertas del ámbito sanitario han reclamado que se refuerce la investigación acerca de la salud de las mujeres y niñas, así como de las enfermedades que les afectan, puesto que la población masculina ha "copado mayoritariamente" los estudios científicos, pese a que las mujeres sufren en mayor medida circunstancias como el dolor crónico.

Así lo han puesto de relieve durante el diálogo interactivo 'Diagnóstico y análisis de la situación actual', en el que participaron distintas expertas en el marco de la IV Conferencia Sectorial de Mujeres y niñas con discapacidad, organizada por la Fundación CERMI Mujeres (FCM) bajo el título de 'Las mujeres con discapacidad y la salud', que este año se celebra telemáticamente.

En este sentido, la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, María Teresa Ruiz Cantero, ha destacado la necesidad de incorporar la perspectiva de género, tanto en las distintas investigaciones médicas como en la atención sanitaria, para evitar sesgos que perjudiquen a las pacientes.

"Si se investiga de forma sesgada, luego el diagnóstico puede ser erróneo, ya que está comprobado que las enfermedades pueden manifestarse de forma diferente entre hombres y mujeres y que pueden responder de forma distinta a determinados tratamientos. Es muy importante que los médicos de Atención Primaria estén bien informados, porque el diagnóstico precoz de las enfermedades evita discapacidades", ha dicho.

Por su parte, la profesora asociada del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y Miembro del Instituto de las Mujeres y del Género de la Universidad de Granada, Ana Távora, ha avisado de que se está "obligado" a quitarle ese lugar identitario al diagnóstico clínico para que se siga viendo a la persona y no a la enfermedad mental de la paciente. "Se puede tener una enfermedad mental, pero mantienes intactos todos tus derechos como persona. No es incompatible tener una discapacidad con ser agente de tu propia vida", ha añadido.

Asimismo, ha apelado a las familias para que favorezcan la autonomía personal de las mujeres con discapacidad psicosocial, al tiempo que puso en valor la relevancia de los espacios propios de mujeres con discapacidad para reflexionar sobre su situación, agravada por el contexto de "subordinación política" en la que vive esta parte de la ciudadanía.

Mientras, la integrante de la Comisión de Impulso de EndoMadrid, Emilia Escudero, ha señalado l dolor que soportan las mujeres con endometriosis, una enfermedad que "no tiene cura, sino tratamientos paliativos" y sobre la que no hay suficiente investigación. Asimismo, ha criticado "todo el tabú que hay sobre la menstruación" y que se les diga que "no hay nada que hacer", que "les ha tocado así".

En este contexto, ha abogado por un cambio del concepto de discapacidad para que a las mujeres que están en una situación compleja por esta enfermedad, se les pueda reconocer un grado oficial de discapacidad, que no tiene que ser a todas, sino a las que viven con incapacidad en diferentes ámbitos de su vida.

Más allá de la endometriosis, respecto del dolor crónico, la experta ha comentad que afecta en mayor medida a la población femenina y demandó respuestas para atender a estas personas, "primero en la prevención, y luego para el tratamiento".

Por otra parte, la directora de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Alba Ancochea, ha ahondado en el abordaje diferencial de la salud y, concretamente, su impacto en hombres y mujeres con enfermedades raras. "Un 54 por ciento de las mujeres con enfermedades raras están insatisfechas con la atención sanitaria, frente al 49 por ciento de los hombres, debido, entre otros motivos, al retraso del diagnóstico", ha aseverado.

LIDERESAS Y AGENTES DE CAMBIO

Antes de este panel, ha tenido lugar la apertura de la IV Conferencia Sectorial, en la que la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha animado a todas las mujeres con discapacidad "a ser lideresas y agentes de cambio" ante los retos de salud que presenta este nuevo siglo "desafiante", como la actual pandemia o el cambio climático, y así evitar posibles discriminaciones.

Al mismo tiempo, La directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Beatriz Gimeno, ha criticado la discriminación y la falta de igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad, "que les impiden desarrollarse" y terminan teniendo como única opción hacer tareas de cuidado en la familia y fijando como referentes a 'superheroínas'.

Por ello, ha avisado de que "se olvida en esta sociedad de que no cuidar de las emociones" produce también problemas de salud. Dicho esto, ha destacado las dificultades a las que se han enfrentado las mujeres con discapacidad durante la pandemia, al tiempo que ha reconocido que muchas de las iniciativas que se han puesto en marcha durante los peores momentos para mitigar el impacto de la crisis sanitaria han sido impulsadas por mujeres.

Igualmente, ha mostrado su preocupación por la mayor exposición de las mujeres con discapacidad a la violencia, tal y como evidenció la última macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Por último, la secretaria general del Patronato de CERMI Mujeres, Pilar Villarino, ha resaltado que "las mujeres y niñas con discapacidad, las madres y las cuidadoras de personas con discapacidad siguen siendo las grandes invisibles, las grandes olvidadas en materia de salud y atención sociosanitaria", lo que, en su opinión, atenta contra la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"La emergencia sanitaria, económica y social ha sido especialmente lacerante entre las mujeres con discapacidad, llevándolas en muchos casos a graves situaciones de abandono social que deben ser denunciadas y revertidas", ha zanjado Villarino.