Experta alerta de que a las mujeres se les prescriben más opioides y presentan más riesgo de adicción

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La experta de la Unidad de Conductas Adictivas del Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario de Ciudad Real, la doctora María del Mar Sánchez Fernández, ha señalado que la principal indicación de los fármacos con opioides "es el dolor crónico y éste se da más en mujeres", aumentando el "riesgo de consumo perjudicial y, por ende, más riesgo de adicción".

En el marco de las XVI Jornadas de Género y Patología Dual, organizadas por la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) y la Fundación Patología Dual con la colaboración de Servicio de Salud de Catilla la Mancha (SESCAM), la experta ha destacado la necesidad de "alzar la voz" ante una mayor prescripción de estos fármacos entre mujeres.

"Las pacientes con trastornos afectivos y dolor crónico presentan una mayor intensidad del dolor y una mayor interferencia de este dolor con las actividades de la vida diaria. Estas pacientes suelen recibir tratamiento con analgésicos opioides más frecuentemente y a dosis más altas que los pacientes sin psicopatología, lo que les puede llevar a desarrollar trastornos por el uso de estos fármacos", ha asegurado la psicóloga.

En este sentido ha subrayado la importancia de que este dato sea tenido en cuenta por todos los prescriptores que, en su opinión, deberían considerar que la demanda por parte de las pacientes de una subida de la dosis de opiáceos puede "no deberse tanto al dolor físico como a su malestar emocional".

Según datos del informe 'Utilización de medicamentos opioides en España', elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el consumo de fármacos analgésicos opioides con receta España se elevó en 2021 hasta las 21,1 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, lo que supone un incremento de más del 100 por ciento respecto a 2010 (9,9 dosis).

Asimismo, según el documento 'Dolor crónico: consecuencias en la salud de las mujeres', elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer, en España se estima que el dolor crónico afecta a un 24 por ciento de las mujeres, frente a apenas el 10 por ciento de los hombres.

PATOLOGÍA DUAL

Ante este contexto, Sánchez Fernández ha manifestado que "es necesaria una atención específica a las mujeres", así como atender al riesgo de que la adicción a los opioides ocurra en paralelo a otro trastorno de salud mental, lo que se conoce en el argot médico como la patología dual.

"Tanto la literatura científica como la experiencia nos señalan que el consumo perjudicial de estos fármacos se asocia a otros trastornos mentales como la depresión, los trastornos por ansiedad, el trastorno límite de la personalidad o los trastornos afectivos", ha enumerado la experta.

De esta manera, ha señalado que, por un lado, no se puede tener salud física si no se tiene salud mental (y viceversa) y, por otro, no se pueden separar las bases físicas de las psicológicas. De la misma manera, afirma que es imposible identificar si es el dolor físico el que desencadena el dolor emocional o a la inversa.

La experta, por último, ha destacado la necesidad de que las pacientes con perfil de abuso de fármacos opioides reciban un tratamiento integral que aborde tanto el dolor como los problemas de salud mental.

"En muchas ocasiones estas pacientes van de consulta en consulta, todo el mundo les prescribe opioides, pero nadie las trata de una forma integral ni existe una continuidad asistencial en su tratamiento", ha concluido.