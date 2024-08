Experta aconseja fomentar la comunicación con la pareja para evitar la dificultad de llegar al orgasmo en mujeres

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fomentar la comunicación con la pareja durante las relaciones sexuales es una de las recomendaciones señaladas por la sexóloga y terapeuta de pareja Ana Blázquez para evitar la dificultad o incapacidad recurrente de alcanzar el orgasmo, conocida como anorgasmia y común entre las mujeres españolas.

El XI Barómetro de Control España 'Los Españoles y el Sexo', que encuestó a 2.000 individuos a nivel nacional en 2023, recoge que el 67 por ciento de las mujeres presenta dicha dificultad, frente al 33 por ciento de los hombres, y que hasta el 56 por ciento afirma haber fingido el orgasmo alguna vez, frente al 16 por ciento de los hombres. Estos datos ponen en evidencia una realidad que puede llegar a convertirse en un problema teniendo en cuenta que para el 66 por ciento de las españolas llegar al orgasmo en una relación sexual es fundamental para considerar que esta ha sido placentera.

Con motivo del Día Internacional del Orgasmo Femenino, que se conmemora este jueves, Control España y Ana Blázquez han querido visibilizar la anorgasmia y señalar algunos recursos y recomendaciones para ayudar a mejorar la sexualidad de las españolas.

En concreto, Blázquez ha explicado que esta condición afecta más a las mujeres heterosexuales por motivos emocionales, de desconocimiento del cuerpo y del mapa erótico, así como por mandatos culturales. "Las mujeres heterosexuales lo tenemos más complicado que los hombres para llegar al orgasmo, ya que los patrones que se siguen manteniendo a la hora de mantener relaciones sexuales se basan principalmente en el coitocentrismo", ha afirmado.

Además, la sexóloga ha añadido que la falta de conocimiento de la respuesta sexual y mitos asentados en la sociedad sobre la sexualidad, como "el fin último del sexo es el orgasmo" o "si no llegas al orgasmo, no lo has disfrutado", resultan también condicionantes. A este respecto, Blázquez ha subrayado que "el fin de la sexualidad (más allá de la reproducción) es el disfrute, el placer", por lo que "la clave también está en disfrutar del camino, no solo de la meta".

Por todo ello, Blázquez ha señalado la necesidad de mejorar la educación sexual para conocer el propio cuerpo y el mapa erótico. Según el XII Barómetro de Control, realizado este año a través de entrevistas a 2.000 personas, la práctica sexual más placentera para las mujeres es la estimulación clitoriana (33 por ciento), por encima de la penetración vagial (23 por ciento).

El barómetro citado señala tambíen que el 84 por ciento de las españolas afirma que alguna vez su estado de bienestar emocional ha repercutido directamente en su bienestar sexual. Por ello, la experta ha instado a centrarse en el aquí y ahora usando técnicas de focalización, ya que el estrés y la ansiedad pueden ser grandes obstáculos para el orgasmo y las relaciones sexuales en general.

El uso de juguetes sexuales como vibradores, estimuladores y otros dispositivos pueden ayudar a identificar qué tipo de estimulación es más efectiva para alcanzar el orgasmo. Un 85 por ciento de mujeres ha probado estos productos, según el barómetro de Control. Entre los favoritos, destacan lubricantes (62 por ciento), estimuladores de clítoris (35 por ciento) y geles de masaje (34 por ciento).

Por último, si la anorgasmia persiste, ha recomendado buscar la ayuda de un sexólogo. Un profesional puede ayudar a identificar las causas subyacentes, ya sean físicas, emocionales o sociales, y ofrecer un plan de tratamiento personalizado.