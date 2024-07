Evidencias probadas y bulos sobre la prueba de la hormona antimulleriana para conocer la reserva ovárica

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, expone un trabajo de investigadores en Australia que han descubierto que cuando las mujeres reciben información precisa sobre una prueba que indica el número de óvulos en sus ovarios, tienen menos interés en hacerse la prueba en comparación con las mujeres que consultaron la información disponible en línea. El trabajo se publica en 'Human Reproduction'.

Los investigadores iniciaron el estudio debido a la gran cantidad de información engañosa e incorrecta que se promueve a las mujeres sobre la prueba de la hormona antimülleriana (AMH) en sitios web, incluidos los sitios web de clínicas de fertilidad, y a través de las redes sociales.

La AMH se mide mediante un análisis de sangre que se considera que da una indicación de la cantidad de óvulos disponibles en los ovarios de las mujeres adultas, pero no de la calidad de estos óvulos.

La prueba puede ser útil en el tratamiento de la fertilidad, ya que indica la cantidad aproximada de óvulos que se pueden recuperar para la fertilización in vitro (FIV) o la congelación de óvulos, pero no puede predecir de manera confiable las posibilidades de concebir o la edad específica de la menopausia para mujeres individuales.

Por esta razón, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos desaconseja firmemente la prueba de AMH para mujeres que no buscan un tratamiento de fertilidad.

Sin embargo, la doctora Tessa Copp, investigadora postdoctoral en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney (Australia), y otros investigadores han descubierto que la prueba de AMH se está promoviendo cada vez más como una forma para que las mujeres conozcan su fertilidad y cuándo pasarán por la menopausia.

La doctora Copp resume: "Las empresas, incluidas algunas clínicas de fertilidad acreditadas, ahora venden la prueba directamente a los consumidores, prometiéndoles falsamente a las mujeres información detallada sobre su potencial de fertilidad. Realizamos este estudio debido a que vimos una gran cantidad de publicidad falsa y engañosa de empresas en línea y en las redes sociales, y nos enteramos de amigos que se hicieron la prueba por razones inapropiadas, pensando que era una prueba de su fertilidad, y que luego hicieron cambios significativos en su vida en función del resultado de la prueba".

Copp y sus colegas de Australia y los Países Bajos diseñaron un ensayo controlado aleatorio en línea que se desarrolló entre noviembre y diciembre de 2022. Reclutaron a 1.004 mujeres de entre 25 y 40 años, residentes en Australia o los Países Bajos, que nunca habían dado a luz, no estaban embarazadas en ese momento pero les gustaría tener un bebé en algún momento y que nunca se habían realizado una prueba de AMH.

Se incluyeron un total de 967 en el análisis final. Los participantes recibieron de forma aleatoria uno de dos folletos informativos sobre la prueba de AMH: 1) un folleto basado en evidencias que había sido diseñado en colaboración con la ayuda de mujeres, médicos de cabecera, ginecólogos y el equipo multidisciplinario que dirigía el ensayo; o 2) un folleto que contenía contenido de un sitio web existente que promocionaba la prueba directamente a los consumidores en Australia (el grupo de control del estudio). Los folletos estaban disponibles en inglés y holandés.

Después de que las mujeres fueron seleccionadas para el ensayo y asignadas aleatoriamente para ver la información basada en evidencia o la información de control, los investigadores les pidieron que completaran un cuestionario en el que les preguntaban sobre su interés en hacerse una prueba de AMH; esto se midió en una escala de siete puntos, 1 = "definitivamente NO interesado" a 7 = "definitivamente interesado".

También les preguntaron sobre su intención de discutir la prueba con su médico, su intención de hacerse la prueba, sus actitudes, conocimientos, respuesta emocional a la información, preocupación, reacción psicológica anticipada al hacerse una prueba de AMH, impacto anticipado en la planificación familiar y su satisfacción con la información.

Los investigadores descubrieron que quienes habían recibido información basada en evidencia tenían menos interés en hacerse una prueba de AMH. La media en la escala de siete puntos para este grupo fue de 3,87. Las mujeres que habían visto la información de un sitio web existente tenían más interés, con una media de 4,93.

"Dado que el punto medio de la escala es cuatro, esto significa que las mujeres que recibieron la información basada en evidencia no estaban interesadas, en promedio, en hacerse una prueba de AMH, mientras que las mujeres del grupo de control estaban interesadas, en promedio", apunta Copp. "Las mujeres que vieron la información basada en evidencia tenían una comprensión más precisa de lo que la prueba podía decirles. También la vieron como una prueba menos valiosa y estaban menos interesadas, en promedio, en discutirla con su médico o hacerse la prueba, en comparación con el grupo de control".

"Estos hallazgos muestran que, cuando se les permite tomar una decisión informada mediante el suministro de información basada en evidencia, las mujeres no están interesadas en hacerse una prueba de AMH. Esto contrasta con estudios anteriores que mostraban que las mujeres sí están interesadas en hacerse la prueba cuando no están informadas de las limitaciones de la prueba. Esto ilustra la importancia de garantizar que las mujeres estén completamente informadas sobre lo que la prueba puede y no puede hacer".

Los investigadores planean difundir la información basada en evidencia lo más ampliamente posible, a clínicas, médicos, empresas y otras organizaciones, y a través de las redes sociales. "Esperamos que la información basada en evidencia y diseñada conjuntamente que se desarrolló en este estudio ayude tanto a los médicos como a los pacientes a determinar para quién y en qué circunstancias es útil la prueba", finaliza.

Este es el primer estudio que codiseña y prueba la eficacia de la información basada en evidencia sobre la prueba de AMH. Una limitación es que las mujeres tenían un nivel educativo más alto que la población general australiana y holandesa, y algunas mediciones, como la influencia de la prueba en la planificación familiar, eran hipotéticas.