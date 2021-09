Un estudio vincula las infecciones graves durante el embarazo a complicaciones relacionadas con el parto

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las personas que son hospitalizadas durante el embarazo debido a sepsis tienen mayores probabilidades de complicaciones relacionadas con el parto, concretamente mayor riesgo de parto por cesárea, hemorragia posparto y parto prematuro, según un estudio dirigido por investigadores de UC San Francisco (EEUU).

"Si las mujeres embarazadas ingresaban por una infección grave, incluso después del alta y se recuperaban de esa infección, había un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con el embarazo que están asociadas con la disfunción placentaria central", ha explicado Stephanie Gaw, profesor asistente de obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas en UCSF.

La sepsis es una afección potencialmente mortal causada por una respuesta inusualmente severa a una infección, que conduce a una inflamación generalizada en el cuerpo y, potencialmente, falla orgánica y muerte. La sepsis materna es la segunda causa principal de mortalidad materna en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El momento de la infección también afecta los resultados para la madre y el bebé. El estudio de cohorte encontró que las pacientes con sepsis antes del parto tenían el doble de probabilidades de tener disfunción placentaria en comparación con las pacientes embarazadas sin sepsis.

Durante el estudio, la edad gestacional media en el momento de la infección fue de 24,6 semanas. La infección temprana, a menos de 24 semanas de gestación, se asoció con el mayor riesgo de disfunción placentaria, trastorno hipertensivo materno y recién nacidos que eran pequeños para la edad gestacional.

Aunque el estudio, publicado en 'JAMA Network Open', utilizó datos prepandémicos, Gaw dice que los hallazgos son un reflejo importante de las posibles consecuencias a largo plazo de cualquier infección aguda. "Incluso después de que se haya recuperado de COVID, o de cualquier otra infección, puede haber consecuencias posteriores a las que debemos prestar atención", explica el investigador.

"Tener un bebé que era pequeño para la edad gestacional era más común si tenía sepsis durante el embarazo que si no, incluso después de controlar otros factores de riesgo. Una cosa que podría cambiarse en la práctica actual de atención prenatal sería agregar otro ultrasonido para monitorear el crecimiento del bebé. En el tercer trimestre, eso no se hizo de forma rutinaria para todos estos pacientes y no se hace de forma rutinaria en la práctica clínica en este momento", añade.

PRIMERO EN EVALUAR LAS CONSECUENCIAS POSTERIORES DE LA INFECCIÓN

El estudio de la UCSF fue el primero de su tipo en examinar los resultados del embarazo entre las personas que se recuperan de sus infecciones antes del parto. Todos los estudios previos solo observaron la sepsis y el parto durante la misma admisión, por lo que el parto justo después de la sepsis.

"Pero con la mayoría de los casos de sepsis que ocurren durante el embarazo, las mamás son tratadas con antibióticos u otros medicamentos y mejoran. Nadie había mirado lo que les sucede a las mamás que están realmente enfermas en algún momento durante su embarazo, se recuperan de ese episodio agudo y se van a casa. ¿Continúan teniendo embarazos normales? ¿A los bebés les va bien?", señala el investigador.

Para averiguarlo, Gaw y un equipo de investigadores observaron a 14.565 pacientes que dieron a luz en UCSF durante un período de seis años entre 2012 y 2018. Hubo 59 individuos en el grupo de sepsis que se recuperaron de la enfermedad y fueron dados de alta, y 14.506 individuos en el grupo de no sepsis. En el grupo de sepsis, las infecciones más frecuentes fueron las infecciones del tracto urinario (24 pacientes, 41%) y las infecciones pulmonares (22 pacientes, 37%).

En un análisis de subgrupos de 26 pacientes, una edad gestacional más temprana en el momento de la infección (menos de 24 semanas) se asoció con mayores probabilidades de disfunción placentaria (46% de las pacientes), enfermedad hipertensiva del embarazo (31% de las pacientes) y recién nacidos pequeños para la edad gestacional (23%).

Los pacientes con sepsis eran más jóvenes, con una edad media de parto de 30,6 años, en comparación con los 33,1 años del estudio en general, tenían más probabilidades de tener diabetes pregestacional y tenían puntuaciones más altas del índice de masa corporal pregestacional. Después de ajustar por posibles factores de confusión, incluida la edad materna, el número de partos anteriores, el índice de masa corporal (IMC) y las comorbilidades médicas, el estudio encontró que las pacientes con sepsis durante el embarazo tenían dos veces más probabilidades de complicaciones perinatales.