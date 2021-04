Un estudio niega que la cirugía para la incontinencia urinaria aumente el riesgo de cáncer pélvico

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por investigadores del Wolters Kluwer Health (Estados Unidos) ha evidenciado que las mujeres que someten a una cirugía para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI, por sus siglas en inglés) no tienen un mayor riesgo de padecer cáncer pélvico.

"En una población muy grande con un seguimiento prolongado, no encontramos un aumento en el riesgo de cualquier malignidad pélvica en mujeres que se sometieron a cirugía de incontinencia urinaria de esfuerzo, porque la gran mayoría de los procedimientos realizados incluyeron una malla transvaginal", han dicho los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en 'The Journal of Urology'.

Con los datos de salud de Ontario, los investigadores identificaron a casi 75.000 mujeres que se sometieron a cirugía de SUI entre 2002 y 2015. Los datos de seguimiento (mediana de 8,5 años) se utilizaron para evaluar el desarrollo de cánceres pélvicos, como cáncer de vejiga, cuello uterino y ovario.

Además, se usó un análisis del tiempo transcurrido hasta el evento para determinar el riesgo de cáncer pélvico en pacientes sometidas a cirugía de SUI en comparación con más de 5,5 millones de mujeres que no se sometieron a cirugía de SUI. En el estudio de más de 40.000 cánceres pélvicos, no hubo diferencias significativas entre los grupos.

La tasa de eventos para las neoplasias malignas pélvicas fue de 0,90 por 1000 personas-año de seguimiento en mujeres sometidas a cirugía de SUI, en comparación con 0,85 por 1000 personas al año en los controles que no se sometieron a cirugía.

Después de ajustar por múltiples factores, hubo un menor riesgo de cánceres pélvicos en las mujeres que se sometieron a cirugía de SUI. Si bien eso puede parecer un hallazgo paradójico, los expertos sugieren un par de posibles explicaciones: las mujeres que optan por un procedimiento electivo como la cirugía de SUI pueden ser relativamente más saludables (sesgo de selección), o se pueden detectar cánceres durante la evaluación antes de la cirugía de SUI.

Finalmente, no hubo evidencia de un mayor riesgo de cáncer en mujeres sometidas a cirugía de SUI con malla transvaginal implantada. "Nuestro estudio basado en la población no encuentra evidencia de un mayor riesgo de cánceres pélvicos después de la cirugía de SUI, con o sin el uso de malla transvaginal", han zanjado.