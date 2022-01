Un estudio demuestra los efectos beneficiosos de la suplementación con colina materna en el desarrollo de los menores

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La suplementación prenatal con colina materna ha resultado tener efectos beneficiosos en el desarrollo cognitivo infantil, según un estudio de la Universidad de Cornell (Estados Unidos), que ha comparado a niños cuyas madres habían tomado la cantidad recomendada de colina con otras madres que habían consumido el doble.

La investigación, que se ha publicado en la revista 'Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology', ha demostrado que los niños de siete años, cuyas madres consumían el doble de colina, se desempeñan mejor en una tarea desafiante que requería atención sostenida.

La colina, que se encuentra en las yemas de huevo, carnes rojas magras, pescado, aves, legumbres, nueces y verduras crucíferas, está ausente en la mayoría de las vitaminas prenatales, y más del 90 por ciento de las mujeres embarazadas consumen menos de la cantidad recomendada.

En este estudio, todas las mujeres han consumido una dieta preparada con una cantidad específica de colina durante el tercer trimestre del embarazo. La mitad de estas mujeres consumieron 480 mg de colina por día, lo que excede ligeramente el nivel recomendado de ingesta adecuada (AI) de 450 mg / día. La otra mitad consumió una ingesta total de 930 mg de colina por día, aproximadamente el doble del nivel de IA.

Al evaluar a los menores, los hijos de mujeres en el grupo de 480 mg / día mostraron una disminución en la precisión desde el principio hasta el final de una tarea de atención sostenida, mientras que los del grupo de 930 mg / día mantuvieron un alto nivel de precisión en toda la tarea. Estos hallazgos son paralelos a los efectos de la suplementación y privación de colina materna en roedores, utilizando una tarea de atención sostenida muy análoga.

"Al demostrar que la suplementación con colina materna en humanos produce beneficios de atención en la descendencia que son similares a los observados en animales. Nuestros hallazgos sugieren que la gama completa de beneficios cognitivos y neuroprotectores demostrados en roedores también puede verse en humanos", ha comentado la coautora del estudio, Barbara Strupp.

Estos hallazgos se basan en un estudio anterior de este grupo de investigación que describe los beneficios durante la infancia . Ese estudio demostró que la suplementación con colina materna mejoró la velocidad de procesamiento de la información durante el primer año de vida en estos mismos niños.

"Al mostrar que los efectos beneficiosos de la suplementación prenatal perduran hasta la infancia, estos hallazgos ilustran un papel de la colina prenatal en la programación del curso del desarrollo cognitivo infantil. Y debido a que la capacidad de mantener la atención en situaciones desafiantes es fundamental para casi todas las áreas del desempeño cognitivo, es probable que el impacto acumulativo de mejorar la atención sostenida sea sustancial", ha explicado el coautor, Richard Canfield.