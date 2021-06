Un estudio corrobora la eficacia y seguridad de la vacuna de la gripe en embarazadas

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Ottawa (Canadá), y que ha sido publicado en la revista 'JAMA', ha corroborado la eficacia y seguridad de la vacuna de la gripe en embarazadas.

Si bien las embarazadas no son más susceptibles a contraer la infección por gripe, tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades graves y complicaciones si contraen la gripe durante el embarazo. Por esta razón, se aconseja a todas que se vacunen contra la gripe cada año.

No obstante, las preocupaciones de seguridad son una de las principales razones por las que muchas mujeres no se vacunan contra la gripe durante la gestación. Ante este escenario, los expertos analizaron a más de 28.000 niños desde el nacimiento hasta una edad promedio de 3 años y medio, y los resultados sugieren que la vacunación contra la gripe materna durante el embarazo no se asoció con la aparición de asma, infecciones de oído u otros tipos de infección.

Asimismo, tampoco se asociaron con problemas de salud no relacionados con el sistema inmunológico como neoplasias, deterioro sensorial; y tampoco aumentaron las necesidades de salud inespecíficas, como las visitas los servicios de Urgencias y las hospitalizaciones.

"Este estudio se suma a lo que sabemos de otros estudios recientes que no muestran efectos dañinos de la vacunación contra la gripe durante el embarazo en la salud a largo plazo de los niños. Esto es importante porque sabemos que vacunarse contra la gripe durante el embarazo no solo protege a la persona embarazada, sino que tiene la ventaja adicional de proteger a los recién nacidos de la gripe durante sus primeros meses de vida, que es cuando son más susceptibles a infecciones respiratorias, pero aún son demasiado jóvenes para vacunarse contra la gripe", han zanjado los investigadores.