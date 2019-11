El estrés aumenta el riesgo de evento cardiovascular grave en mujeres con cardiopatía

Publicado 13/11/2019 17:05:17 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La forma en que las mujeres con enfermedad cardiaca responden al estrés psicológico las pone en mayor riesgo de ataques cardiacos y otros eventos cardiovasculares, pero esta situación no sucede en los hombres, según una investigación preliminar que se presentará en las Sesiones Científicas 2019 de la American Heart Association (AHA, por sus siglas en inglés), que se celebrarán del 16 al 18 de noviembre en Philadelphia (Estados Unidos).

Se sabe que el estrés aumenta la inflamación en todo el cuerpo, lo que puede contribuir al riesgo de enfermedad cardíaca, así como los ataques cardíacos y otros eventos cardiovasculares importantes. Por eso, estos investigadores midieron cambios en los biomarcadores inflamatorios en la sangre que están asociados con el estrés en 615 hombres y mujeres (edad promedio de 63 años, 25% mujeres) con enfermedad cardíaca estable antes y después de una actividad psicológicamente estresante.

Para inducir el estrés, los participantes realizaron una breve prueba de expresión oral que incluyó dos minutos de preparación y tres minutos de conversación. Los conocidos biomarcadores inflamatorios interleucina 6 (IL-6), el quimiotractante de monocitos proteína 1 (MCP-1) y la matriz metalopéptidasa 9 (MMP-9) fueron medidos mientras los participantes estaban en reposo antes del discurso y de nuevo 90 minutos después de su discurso para dar tiempo al cuerpo a producir y liberar moléculas inflamatorias en el sistema circulatorio.

Los científicos siguieron a los participantes durante una mediana de seguimiento de tres años, durante el cual 82 participantes (13%) murieron, tuvieron ataques cardiacos, fueron tratados por angina inestable o tuvieron insuficiencia cardiaca. Aunque no hubo asociaciones significativas entre la respuesta inflamatoria al estrés y el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en la muestra general, hubo interacciones basadas en el sexo para algunos biomarcadores específicos.

Por ejemplo, cada incremento unitario en el biomarcador IL-6 en respuesta al estrés se asoció con un 41 por ciento más de riesgo de eventos cardiacos mayores entre las mujeres; sin embargo, no hubo un aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores entre los hombres con aumentos en este biomarcador.

Cada aumento de 10 unidades en el biomarcador MCP-1 en respuesta al estrés se asoció con un aumento del 13 por ciento en el riesgo de un evento importante relacionado con el corazón sólo entre las mujeres.

Estos hallazgos se alinean con investigaciones anteriores que muestran que las mujeres con enfermedad cardíaca tienen respuestas biológicas distintas al estrés que pueden aumentar su riesgo de eventos cardiovasculares mayores en comparación con los hombres.

"En la atención clínica, el papel del estrés psicosocial, o el estrés durante la vida diaria, a menudo no se reconoce lo suficiente y aún no se ha incorporado en las directrices de prevención del riesgo cardiovascular. Esperamos que los profesionales sanitarios puedan aconsejar a los pacientes con enfermedades cardíacas, en particular a las mujeres, sobre la importancia de reducir el estrés mediante intervenciones o técnicas adecuadas y derivar a los pacientes para que reciban atención y apoyo adecuados en materia de salud mental", ha reclamado la autora del estudio, Samaah Sullivan, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Emory en Atlanta (Estados Unidos).