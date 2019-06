La edad avanzada de la madre, principal factor de riesgo para las alteraciones cromosómicas

Publicado 12/06/2019 14:16:29 CET

La edad de la madre es uno de los principales factores determinantes del desarrollo de alteraciones cromosómicas en el feto, según ha advertido el presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Txantón Martínez-Astorquiza Ortíz de Zárate.

El expertos predice un aumento del riesgo de aparición de alteraciones cromosómicas en los fetos y, por lo tanto, para justificar el empleo de técnicas eficaces, seguras y no invasivas para tratar de detectarlos precozmente, es el "imparable envejecimiento" de la mujer embarazada en España.

El número de embarazos se ha reducido en España, cayendo en casi 100.000 en los últimos 5 años (de 470.000 a 380.000). En este periodo, también se ha retrasado la edad media de la concepción del primer hijo (de 30 a 33 años). "Hay cada vez más mujeres que viven en España que se quedan embarazadas, ya sea por primera o segunda vez, después de los 35 años, lo que supone un aumento del riesgo de aparición de alteraciones cromosómicas en el feto", apunta Martínez-Astorquiza.

Ante esta situación, considera que disponer de test genómicos no invasivos ofrece importantes ventajas. "El ADN fetal materno es una prueba esencial: como recurso alternativo para los casos en los que se documenta en las analíticas rutinarias del primer trimestre hallazgos patológicos, así como para mujeres que quieren quedarse más tranquilas y asegurar que su feto no tiene alteraciones cromosómicas a pesar de que el diagnóstico inicial no haya dado signos de patología", destaca el presidente de la SEGO.

De hecho, afirma que "en un futuro próximo" todas las mujeres embarazadas en España se realizarán estos test prenatal no invasivo de carácter genómico (NIPT, por sus siglas en inglés), dado que "bajarán aún más los precios". "Sin duda, se incorporará como un recurso de cribado de enfermedad de rutina, dentro de las pruebas convencionales que se practican en el primer trimestre de embarazo", apunta.

Actualmente, se estima que entre un 10 y 15 por ciento de las mujeres gestantes en España se realizan un NIPT. De ellas, aproximadamente un tercio (5%) se llevan a cabo en el ámbito de la sanidad pública. Sin embargo, los expertos admiten que el porcentaje total de NIPT implementados "se podría multiplicar en los próximos años".

"El porcentaje de NIPT irá en aumento, tendiéndose a la universalización de la técnica", vaticina secretario de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal (AEDP), Javier Suela. Además, Martínez-Astorquiza añade que "en pocos años el cien por cien de las mujeres embarazadas podrían beneficiarse de los test de ADN fetal en sangre materna circulante". De hecho, recientemente el Servicio Andaluz de Salud ha anunciado su incorporación en la cartera de servicios.