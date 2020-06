Descubren subtipos de síndrome de ovario poliquístico

Digital illustration of shedding uterine lining during menstruation

Digital illustration of shedding uterine lining during menstruation - GETTY//DORLING KINDERSLEY - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndrome de ovario poliquístico es una de las afecciones endocrinas más comunes en mujeres en edad reproductiva, que afecta a hasta el 15 por ciento de esta población en todo el mundo, y causa principal de infertilidad y diabetes tipo 2 en mujeres jóvenes.

Se desconoce la causa del SoPC, pero existe una fuerte susceptibilidad hereditaria al trastorno. Actualmente se diagnostica utilizando diferentes conjuntos de criterios clínicos basados en la opinión de expertos. Existe una considerable controversia sobre qué criterios son los más apropiados.

Los investigadores del Mount Sinai han identificado por primera vez subtipos reproductivos y metabólicos del síndrome de ovario poliquístico (SOPC) que están asociados con nuevas regiones genéticas. Los hallazgos, que utilizaron la agrupación de datos clínicos, metabólicos y hormonales de mujeres con el síndrome, prometen transformar la comprensión de la causa del SOPC y, en consecuencia, tendrán implicaciones de gran alcance para su diagnóstico y tratamiento, según publican en la revista 'PLOS Medicine'.

"Estamos comenzando a avanzar en qué lo causa. Es muy frustrante para las pacientes porque no se comprende bien y las pacientes a menudo ven a varios médicos antes de que se les diagnostique", recuerda la autora principal Andrea Dunaif, jefa de la División de Endocrinología, Diabetes y Enfermedad Ósea en el Sistema de Salud Mount Sinai.

Añade que, "a través de la genética, estamos comenzando a comprender la afección y es posible que tengamos terapias específicas específicas en un futuro no muy lejano".

Utilizando datos clínicos, bioquímicos y de genotipo de su estudio de asociación de genoma de SOPC (GWAS) publicado anteriormente, la doctora Dunaif y su equipo identificaron los subtipos mediante análisis de conglomerados, una forma de agregar datos similares de manera imparcial.

El análisis de grupo no supervisado, lo que significa que no hay modelos predeterminados de datos, se realizó en la cohorte GWAS de 893 casos de SOPC. Los grupos fueron replicados en un grupo independiente de 263 casos de SOPC.

La agrupación reveló dos subtipos SOPC distintos: un grupo "reproductivo" caracterizado por una mayor hormona luteinizante (LH), una hormona que desencadena la ovulación y actúa en los ovarios, y niveles más altos de globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), una proteína que regula la capacidad de la testosterona para ingresar a sus tejidos objetivo, con un índice de masa corporal (IMC) y niveles de insulina relativamente bajos; y un grupo "metabólico" caracterizado por niveles más altos de IMC, glucosa e insulina con niveles más bajos de SHBG y LH.

Este documento actual se basa en un estudio que la doctora Dunaif y su equipo publicaron en 'The Journal of Endocrinology and Metabolism' en abril de 2019, donde encontraron, utilizando análisis genéticos basados en la familia, que variantes genéticas raras en un gen involucrado en la producción de hormonas masculinas, DENND1A, desempeñan papeles importantes en el desarrollo de SOPC. Esta variación genética podría servir como marcador para la detección temprana.

En el estudio publicado ahora, los investigadores desarrollaron un modelo predictivo y clasificaron los subtipos reproductivos y metabólicos en una cohorte familiar de 73 mujeres con SOPC, incluidas sus hermanas.

Descubrieron que los subtipos tendían a agruparse en familias. Y También encontraron que los portadores de las variantes raras previamente reportadas en DENND1A tenían más probabilidades de tener el subtipo reproductivo de SOPC.

Los resultados sugieren que estos subtipos son biológicamente relevantes ya que tienen arquitecturas genéticas distintas. Los hallazgos ayudarán sustancialmente en el descubrimiento de genes al permitir la selección de subtipos PCOS más homogéneos, lo que podría aumentar la probabilidad de identificar genes asociados a enfermedades.

"A diferencia de los trastornos de clasificación basados en la opinión de expertos, este es un enfoque objetivo muy poderoso para clasificar síndromes como SOPC en subtipos distintos con diferentes causas, tratamiento y resultados clínicos", señala.