Describen un síndrome similar a la preeclampsia en gestantes con Covid-19 grave

Investigadores de la Vall d'Hebron descubren cómo diferenciar esta complicación del embarazo de síntomas del virus

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han descubierto que mujeres gestantes con Covid-19 grave presentan síntomas y signos similares a los de la preeclampsia, una complicación del embarazo que puede poner en riesgo la vida de la madre y la del bebé, lo cual podría inducir a error a los médicos.

"El hecho de que la Covid-19 y la preeclampsia tengan características clínicas superpuestas podría dificultar el diagnóstico e incluso que en algunos casos el diagnóstico de preeclampsia fuera incorrecto", ha explicado el responsable del estudio, Manel Mendoza, según recoge la Vall d'Hebron en un comunicado este martes.

Los hallazgos de Mendoza y el equipo de investigadores del centro sanitario, han explicado, permitirán reducir los diagnósticos erróneos de preeclampsia en madres con coronavirus y, por lo tanto, evitará partos prematuros y decisiones precipitadas que podrían afectar a la salud de las mujeres y los bebés.

UN MÉTODO PARA DIFERENCIAR

La investigación ha concluido que el 62,5% de las mujeres embarazadas con Covid-19 severa desarrollan signos y síntomas que imitan a la preeclampsia, como son la presión arterial alta, la proteinuria, la disminución de plaquetas y signos de elevación de las enzimas hepáticas.

Estos síntomas, explica Mendoza, "se pueden distinguir de la preeclampsia real por medio de los marcadores sFlt-1 / PlGF y UtAPI", dos signos que son altamente específicos de la preeclampsia y cuya alteración indicaría con mucha probabilidad que se trata de esta afección, y no del virus.

El descubrimiento ha sido posible gracias a profesionales de la Unidad de Medicina Materna y Fetal, del Servicio de Bioquímica, de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron, y se publicó el pasado 1 de junio en la revista 'BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology'.