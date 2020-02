Publicado 10/02/2020 17:33:06 CET

El estudio revela que las madres no muestran el mismo nivel de salud emocional durante el embarazo que sus parejas masculinas, de acuerdo con los síntomas de distrés psicológico presentados

El estudio revela que las madres no muestran el mismo nivel de salud emocional durante el embarazo que sus parejas masculinas, de acuerdo con los síntomas de distrés psicológico presentados - UGR

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La deficiencia de la vitamina D durante el embarazo aumenta el riesgo de TDAH en los niños, según han observado un equipo de investigadores de la Universidad de Turku (Finlandia) en un estudio publicado en el 'Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry'.

En el trabajo se han analizado a 1.067 niños nacidos entre 1998 y 1999 diagnosticados con TDAH en Finlandia, así como al mismo número de niños sin este trastorno. Los datos se recopilaron antes de la recomendación nacional actual en Finlandia para la ingesta de vitamina D durante el embarazo, que es de 10 microgramos por día durante todo el año.

De esta forma, los expertos observaron una fuerte evidencia de que un bajo nivel de vitamina D durante el embarazo está relacionado con la deficiencia de atención en la descendencia. El estudio es parte de un proyecto de investigación más amplio que tiene como objetivo descubrir las conexiones entre la salud de la madre durante el embarazo y el TDAH en la descendencia.