Un estudio sugiere que la COVID-19 aumenta el riesgo de complicaciones en el embarazo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio financiado por el National Institutes of Health (NIH, Estados Unidos) ha sugerido que la COVID-19 aumenta el riesgo de complicaciones en el embarazo, según ha publicado la revista Journal of the American Medical Association (JAMA).

La investigación, que ha incluido a casi 2.400 mujeres embarazadas infectadas por el SARS-CoV-2, ha observado que aquellas mujeres con una infección de moderada a grave tenían más probabilidades de tener un parto por cesárea, un parto prematuro, morir cerca del momento del parto o sufrir enfermedades graves.

Además, también aumentan las probabilidades de sufrir enfermedades por trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragia posparto o por una infección distinta del SARS-CoV-2. También tenían más probabilidades de perder el embarazo o de que un bebé muriera durante el período neonatal. Sin embargo, la infección leve o asintomática no se asoció con mayores riesgos de embarazo.

"Los hallazgos subrayan la necesidad de que las mujeres en edad fértil y las personas embarazadas se vacunen y tomen otras precauciones para no infectarse con el SARS-CoV-2. Esta es la mejor manera de proteger a las mujeres embarazadas y a sus bebés", ha comentado la directora del NIH, Diana Bianchi.