Crean una prenda íntima para mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Stop Incontinencia Urinaria' ('Stopiu'), de Fundació Puigvert, concluye con éxito la fase de validación clínica y crea una prenda íntima femenina destinada a la incontinencia urinaria de esfuerzo con una estructura textil multicapa que permite retener el fluido.

El diseño y desarrollo de esta prenda se ha llevado entre la empresa industrial textil de Goher Textil Calella, el centro tecnológico Fitex y la Fundació Puigvert, que ha realizado el estudio de validación clínica de los prototipos con pacientes reales.

El componente básico de las bragas es la fibra natural de bambú y sus principales ventajas son la rápida absorción y la transpirabilidad, asegurando así una mayor sensación de comodidad y seguridad. Además, su utilización minimiza la generación de residuos ya que la mayoría de mujeres afectadas, actualmente, utilizan compresas o salvaslips.

El desarrollo de esta prenda se ha financiado con una subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación a partir del estudio exhaustivo de los movimientos corporales de esfuerzo que originan pérdidas de la continencia urinaria, como estornudar, agacharse y hacer deporte, entre otras actividades. Para el diseño de la prenda, y con el propósito de naturalizar la existencia de esta patología, también se han considerado parámetros estéticos.

Para la fase de validación, llevada a cabo por el equipo de Enfermería de la Fundació Puigvert, se seleccionó una cohorte de 20 mujeres de entre 40 y 65 años que sufren incontinencia urinaria de esfuerzo con pérdidas leves.

"Pensamos que la incontinencia urinaria afecta a las mujeres a partir de los 50-65 años, pero la realidad es que se trata de una patología presente en todos los grupos de edad, con variedad en la naturaleza y gravedad de los síntomas", explica Esther Franquet, directora de Enfermería de la Fundació Puigvert.

Aunque la edad es un factor no modificable que aumenta la posibilidad de tener incontinencia urinaria, también se le ha atribuido al embarazo y a la paridad. Según un estudio publicado por Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS), la proporción de incidencia atribuible al embarazo es de un 39 por ciento, aumentando hasta un 49 por ciento en la incontinencia urinaria atribuible al parto vaginal.

Este es el caso de Ana, nombre ficticio de una mujer que, a los 35 años, sufrió incontinencia urinaria después de dar a luz a su segundo hijo. "Durante el embarazo, no tuve ningún tipo de complicación, pero el parto me provocó un desgarro vaginal que me causó incontinencia. Tuve problemas para orinar durante todo un año, así como varias infecciones de las vías urinarias. Fue entonces cuando consulté con un urólogo que con diversas pruebas diagnósticas y el tratamiento adecuado me resolvió el problema", expresa.

En general, los resultados del estudio de validación realizado indicaron que el 95 por ciento de las participantes valoró como buena la capacidad de absorción y la transpirabilidad, el 90 por ciento la eliminación del mal olor, y tres de cada cuatro valoró positivamente como características la sensación de sequedad, la buena adaptación al cuerpo y la comodidad. Así, las bragas 'Stopiu' estarán disponibles antes del verano en los puntos de venta, fruto del acuerdo de Goher Industrial Textil con otras empresas especializadas del sector.

Por último, el doctor Carlos Errando, jefe de la Unidad de Urología Funcional y Femenina del Servicio de Urología de la Fundació Puigvert, manifiesta la importancia de consultar a un especialista en Urología. "Las mujeres acuden al ginecólogo, pero no al urólogo. Aunque se trate de pérdidas leves, la incontinencia urinaria es algo que altera la calidad de vida y con un buen diagnóstico se puede tratar y encontrar una solución".