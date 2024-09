La contaminación del aire puede afectar al cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición reciente a la contaminación del aire en forma de partículas más pequeñas que 2,5 micrómetros (PM 2,5) puede afectar significativamente el cáncer de pulmón en mujeres que nunca han fumado, con diferencias notables en los diagnósticos de etapa IV entre pacientes EGFR+, según una investigación presentada en la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón 2024 de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC).

En 2013 , la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó la contaminación del aire exterior y su componente clave, las partículas PM 2,5 , como carcinógenos del Grupo 1, lo que indica que causan cáncer de pulmón. Las asociaciones entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón son responsables de la mayoría de los casos de cáncer de pulmón. Sin embargo, los investigadores y los expertos en salud pública no han podido identificar una asociación que explique por qué a las personas que no fuman o nunca han fumado se les diagnostica cáncer de pulmón.

"No se han caracterizado bien el momento y la duración de la exposición a PM 2,5 que son más relevantes para el desarrollo del cáncer de pulmón y el riesgo de cáncer de pulmón. El propósito de nuestro estudio es comparar las asociaciones entre la exposición reciente y la exposición acumulada a largo plazo a PM 2,5 en hombres y mujeres que nunca habían fumado y el estado de mutación del EGFR en el cáncer de pulmón", relata Yixian Chen, investigadora del Instituto de Investigación del Cáncer de Columbia Británica, Vancouver, Canadá.

El equipo de investigación recopiló datos de pacientes con cáncer de pulmón recientemente diagnosticados que nunca habían fumado, que incluían información sobre su historial residencial desde el nacimiento hasta la fecha del diagnóstico. Posteriormente, Chen y su equipo geocodificaron cada dirección residencial y analizaron estimaciones de concentración de alta resolución de exposición a PM 2,5 a partir de datos satelitales, modelos de transporte químico y mediciones terrestres en áreas de aproximadamente 10 x 10 kilómetros correspondientes al tiempo que la persona vivió en cada dirección. El equipo obtuvo datos de exposición anual que se remontan a 1996, cuando se dispuso de información precisa sobre la contaminación del aire a nivel mundial.

Se incluyeron en el análisis un total de 255 pacientes con estado de mutación de EGFR conocido. Se observaron asociaciones significativas entre la mutación de EGFR y el estadio del cáncer entre las mujeres (p = 0,197 en hombres, p < 0,001 en mujeres). Los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón en estadio IV mostraron mayores proporciones de mutaciones de EGFR en comparación con los que no las presentaban. También se identificaron diferencias notables en la exposición acumulada a PM2,5 durante 3 años antes del diagnóstico en mujeres que nunca habían fumado con mutaciones de EGFR en comparación con las que no las presentaban (p. ej., 19,0 frente a 17,3 *g/m3 , p = 0,031). Esta tendencia persistió al examinar la exposición acumulada durante 5 años (33,7 frente a 29,5 *g/m3 , p = 0,024) antes del diagnóstico, observándose una mayor exposición en el grupo con mutación de EGFR positiva (EGFR+). Sorprendentemente, estas asociaciones no fueron evidentes en los hombres que nunca habían fumado. Además, la exposición a largo plazo, como la exposición acumulada durante 10, 15 y 20 años a PM 2,5 , no se asoció con el estado de mutación del EGFR ni en hombres ni en mujeres.

"Estos hallazgos sugieren un posible impacto de la exposición reciente a PM 2,5 en el cáncer de pulmón en personas que nunca fumaron, en particular entre las mujeres, con diferencias significativas en los diagnósticos de estadio IV entre los pacientes con EGFR+", determina Chen. "Se necesitan más estudios para confirmar si la medición de PM 2,5 durante 3 a 5 años es adecuada para la evaluación del riesgo de cáncer de pulmón".