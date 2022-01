Se confirma uno de los mayores beneficios de la lactancia materna

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los beneficios de la lactancia materna para la salud de los niños son bien conocidos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está relacionada con un menor número de infecciones respiratorias y un menor riesgo de muerte por enfermedades infecciosas entre los niños que fueron amamantados. La lactancia materna también se ha relacionado con beneficios para la salud de las madres, como un menor riesgo de diabetes de tipo 2, cáncer de ovarios y cáncer de mama.

Las mujeres que amamantaron tuvieron menos probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular, o de morir de una enfermedad cardiovascular que las mujeres que no amamantaron, según un meta-análisis publicado en un número especial sobre el embarazo del 'Journal of the American Heart Association' (JAHA), una revista de acceso abierto y revisada por pares de la Asociación Americana del Corazón.

"Estudios anteriores han investigado la asociación entre la lactancia materna y el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la madre; sin embargo, los hallazgos fueron inconsistentes en cuanto a la fuerza de la asociación y, específicamente, la relación entre las diferentes duraciones de la lactancia y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, era importante revisar sistemáticamente la literatura disponible y combinar matemáticamente todas las pruebas sobre este tema", explica el autor principal Peter Willeit, profesor de epidemiología clínica en la Universidad Médica de Innsbruck (Austria).

Los investigadores revisaron la información sanitaria de ocho estudios realizados entre 1986 y 2009 en Australia, China, Noruega, Japón y Estados Unidos y un estudio multinacional. La revisión incluyó los registros sanitarios de casi 1,2 millones de mujeres (con una edad media de 25 años en el momento del primer parto) y analizó la relación entre la lactancia materna y el riesgo cardiovascular individual de la madre.

"Recogimos información, por ejemplo, sobre el tiempo que las mujeres habían amamantado durante su vida, el número de partos, la edad en el primer nacimiento y si las mujeres habían tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral más tarde en su vida o no", subraya la primera autora Lena Tschiderer, doctora, investigadora postdoctoral en la Universidad Médica de Innsbruck.

Según la revisión el 82% de las mujeres declaró haber dado el pecho en algún momento de su vida. En comparación con las mujeres que nunca dieron el pecho, las que declararon haber amamantado a lo largo de su vida tenían un riesgo un 11% menor de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

Durante un periodo medio de seguimiento de 10 años, las mujeres que dieron el pecho en algún momento de su vida tenían un 14% menos de probabilidades de desarrollar una enfermedad coronaria; un 12% menos de probabilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares; y un 17% menos de probabilidades de morir por una enfermedad cardiovascular.

Además, las mujeres que dieron el pecho durante 12 meses o más a lo largo de su vida parecían tener menos probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares que las mujeres que no dieron el pecho. No hubo diferencias notables en el riesgo de enfermedad cardiovascular entre las mujeres de distintas edades o según el número de embarazos.

"Es importante que las mujeres sean conscientes de los beneficios de la lactancia materna para la salud de sus bebés y también para su propia salud personal --resalta Willeit--. Además, estos hallazgos de estudios de alta calidad realizados en todo el mundo ponen de manifiesto la necesidad de fomentar y apoyar la lactancia materna, como los entornos de trabajo favorables a la lactancia materna, y la educación y los programas de lactancia materna para las familias antes y después del parto".

"Aunque los beneficios de la lactancia materna para los bebés y los niños están bien establecidos, se debería animar aún más a las madres a amamantar a sus bebés sabiendo que están mejorando la salud de su hijo y también la suya propia", apunta la doctora Shelley Miyamoto, presidenta del Consejo de la Asociación Americana del Corazón sobre Cardiopatías Congénitas de por Vida y Salud Cardíaca en los Jóvenes (Young Hearts), la Cátedra Jack Cooper Millisor de Cardiopatía Pediátrica y directora del Programa de Cardiomiopatía del Hospital Infantil de Colorado en Aurora.

Recuerda que concienciar sobre los múltiples beneficios de la lactancia materna podría ser especialmente útil para aquellas madres que se debaten entre la lactancia materna y el biberón. Debería ser especialmente estimulante para una madre saber que al amamantar está proporcionando la nutrición óptima para su bebé y, al mismo tiempo, reduciendo su riesgo personal de enfermedad cardíaca", concluye.