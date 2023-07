Una de cada 3 mujeres españolas sufre pérdidas de orina al reír, toser, estornudar o levantar algo pesado

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos el 31 por ciento de las mujeres sufre incontinencia de esfuerzo, lo que significa que pierden un poco de orina al reír, toser, estornudar o levantar algo pesado, según el I estudio sobre cuidado del suelo pélvico realizado por INTIMINA.

Los resultados también mostraron que entre las mujeres de mayor edad (entre 56 y 65 años) es más habitual padecer este tipo de incontinencia (40%) frente al 21 por ciento de las mujeres entre 26 y 35 años. Además, el estudio señala que el 43 por ciento de las mujeres afirma haber padecido estreñimiento, pero la mayoría ignora que se trata de un síntoma de disfunción del suelo pélvico que puede ser reversible.

Una de las soluciones más eficaces para las disfunciones de suelo pélvico son los ejercicios de Kegel, que si se realizan correctamente ayudan a fortalecer esta musculatura. Lamentablemente, señala el estudio, más de la mitad (54%) de las mujeres no conoce ni los ejercicios de Kegel ni su finalidad.

Además, el 40 por ciento de las encuestadas no ha acudido nunca a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico y considera que no lo necesita, mientras que el 32 por ciento de las mujeres ni siquiera había oído hablar de ello.

Otro dato del estudio, realizado a una muestra representativa de 709 españolas en el mes de junio de 2023, resaltar que el 59 por ciento de las encuestadas nunca han sido informadas sobre la importancia del suelo pélvico por su ginecólogo o personal sanitario.

"La mayoría de las mujeres padecen problemas del suelo pélvico, pero muchas de ellas no saben que tienen cura. Por lo tanto, hablar de tener pérdidas de orina al estornudar o reír no debería ser tabú. Las disfunciones de este tipo no deberían impedir a nadie llevar una vida sana y plena" afirma Pilar Ruiz, responsable de comunicación de INTIMINA, compañía que ofrece la primera gama dedicada a cuidar todos los aspectos de la salud íntima femenina.