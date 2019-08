Los bisfenoles A, F y S presentes en la leche materna están muy por debajo del nivel de riego

Publicado 05/08/2019 12:24:58 CET

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bisfenoles A, F y S presentes en la leche materna se encuentran en unas cantidades muy por debajo del nivel de seguridad marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según se desprende de un estudio realizado por Fisabio y el IIS La Fe.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista científica 'Science of the Total Environment', se ha realizado en València analizando muestras de leche procedentes de 120 madres lactantes mediante cromatografía líquida seguida de espectrometría de masas, según han informado fuentes de la Generalitat valenciana.

Al respecto, el jefe del Área de Seguridad Alimentaria de la fundación Fisabio, Vicent Yusà ha explicado que el objetivo del estudio ha sido, por un lado, determinar qué cantidad de estas sustancias está presente en la leche materna y, por otro lado, evaluar el nivel de riesgo para la población más vulnerable, es decir, los bebés lactantes.

Para ello, se han analizando muestras de leche procedentes de 120 madres lactantes mediante cromatografía líquida seguida de espectrometría de masas, una de las técnicas con "mayor sensibilidad y exactitud" de entre las disponibles actualmente en todo el mundo.

A continuación, los investigadores calcularon cuánta exposición tienen los recién nacidos a dichas sustancias, considerando la cantidad de leche consumida y su peso corporal.

El primer hallazgo significativo del estudio es que el bisfenol A se detecta en el 83% de las muestras de leche. No obstante, "considerando los niveles detectados, la exposición diaria a bisfenol A que se produce en bebés es, en promedio, 100 veces inferior al marcado por la OMS", explica Yusà.

Este resultado se obtiene al comparar la media geométrica de los valores de exposición con el umbral más estricto de seguridad establecido por la OMS que establece cuatro microgramos de bisfenol A por cada día y kilo de peso del bebé).

Solo por encima de esa cantidad podrían comenzar a producirse efectos nocivos sobre la salud, concluye la autoridad sanitaria a partir de la evidencia previa de estudios epidemiológicos en poblaciones humanas y estudios de toxicidad en animales.

En cuanto al bisfenol F y el bisfenol S, posibles sustitutos del bisfenol A en los procesos de fabricación de plásticos, el análisis revela que solo se detectan, respectivamente, en el 20% y el 1% de las muestras. Además, las cantidades encontradas en la leche materna de las mujeres analizadas son todavía más bajas que las del bisfenol A.

EN ZONAS RURALES, MENOS PRESENCIA

Los investigadores también exploraron qué variables sociodemográficas y de estilo de vida de las madres están asociadas a la variación existente en las cantidades de bisfenol A encontradas en las diferentes muestras de leche. El análisis mostró que la leche de las mujeres que viven en zonas rurales tiene niveles menores de esta sustancia que la de aquellas que viven en zonas urbanas.

También, las mujeres que hacen un uso muy intensivo de cremas, varias veces cada día durante semanas, tienen unos niveles de bisfenol A en leche mayores que el resto de mujeres, aun cuando el uso no intensivo, incluso diario, pero no varias veces al día, no está asociado a unos niveles mayores de esta sustancia.

Por ello, el director científico del IIS La Fe, Máximo Vento, ha señalado que la leche materna es nutricionalmente "muy positiva" para los bebés, y los resultados del estudio actual indican que "también es recomendable desde el punto de vista de la seguridad alimentaria".

"A la luz de nuestros resultados -añade Vento- una forma de minimizar la exposición al bisfenol A sería que las mujeres lactantes procurasen restringir la aplicación de cremas y productos de cuidado personal".

Los resultados del estudio se han publicado en el artículo titulado 'Biomonitoring of bisphenols A, F, S in human milk and probabilistic risk assessment for breastfed infants", Science of the Total Environment (2019), 668 (797-805' y está firmado por Pablo Dualde, Olga Pardo, Francisca Corpas-Burgos, Julia Kuligowski, María Gormaz, Máximo Vento, Agustín Pastor y Vicent Yusà.