Antibióticos en el embarazo y su riesgo para el bebé, nuevos datos

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El uso de antibióticos durante el embarazo está aumentando y estudios publicados anteriormente indican que estos medicamentos pueden afectar indirectamente al feto en desarrollo, en gran parte, se cree que porque alteran el microbioma intestinal de la madre, que inicialmente determina el microbioma de su bebé. Pero no está claro si el momento de la exposición o el método de administración podrían marcar alguna diferencia.

Según una investigación publicada en línea en 'Archives of Disease in Childhood', la exposición fetal a antibióticos a la mitad o final del embarazo puede estar relacionada con un mayor riesgo de asma infantil, No obstante, el hallazgo se observó solo entre los bebés nacidos por vía vaginal, por lo que el vínculo puede verse influenciado por el método de parto.

Para obtener más información, los investigadores recogieron datos de la Cohorte Nacional de Nacimientos de Dinamarca (DNBC), que se estableció en 1996 para explorar el impacto en la salud de las exposiciones prenatales y tempranas.

Las futuras mamás fueron remitidas a la DNBC por su médico de familia en su primera visita prenatal a las 6-10 semanas de embarazo entre 1996 y 2002. De los 96.832 niños nacidos de estas mujeres, 32.651 se incluyeron en este estudio.

Se obtuvo información relevante sobre la salud y el estilo de vida de las madres, las exposiciones prenatales y la salud infantil por teléfono y cuestionarios en línea. Las entrevistas telefónicas se realizaron a las 16 y 30 semanas de embarazo y una vez después del parto. Luego, las mamás completaron cuestionarios en línea sobre la salud de sus hijos cuando tenían 11 años.

En comparación con las madres que no habían tomado antibióticos durante el embarazo, las que sí lo hicieron tenían más probabilidades de reportar asma, haber fumado durante el embarazo, tener sobrepeso u obesidad y era menos probable que fueran madres primerizas, todas potencialmente influyentes factores. Pero tenían una edad similar.

Durante el período de seguimiento desde el nacimiento en adelante, 4238 (13%) niños desarrollaron asma. De estos, 804 (15%) tenían madres que tomaron antibióticos durante el embarazo.

En total, 5.522 (17%) niños nacieron de madres que habían tomado antibióticos durante el embarazo. Y los niños cuyas madres habían tomado antibióticos durante el embarazo tenían un 14% más de probabilidades de desarrollar asma. Pero no se encontró tal asociación para los antibióticos tomados durante los primeros tres meses de embarazo.

En comparación con los niños cuyas madres no habían tomado antibióticos, aquellos cuyas madres lo hicieron a mediados o finales del embarazo (4-9 meses), tenían un 17% más de probabilidades de desarrollar asma.

Pero la asociación general entre la exposición fetal a los antibióticos y el asma infantil se observó solo en los niños nacidos por vía vaginal en lugar de después de una cesárea (4.568, el 14%), con una diferencia absoluta de poco más del 2%.

En los niños nacidos por vía vaginal, las probabilidades de un asma infantil más grave, que requirieron tratamiento el año anterior, fueron un 34% más altas que en los niños nacidos por vía vaginal, pero cuyas madres no habían tomado antibióticos durante el embarazo.

Este es un estudio observacional y, como tal, no puede establecer la causa, pero los investigadores escriben que sus resultados "están de acuerdo con la hipótesis de que los efectos de los antibióticos afectan el microbioma derivado de la madre en los niños nacidos por vía vaginal y que esto puede aumentar las probabilidades de asma infantil".

Y concluyen que el uso abusivo de antibióticos durante el embarazo "debe sopesarse con la evidencia cada vez mayor sobre los resultados de salud adversos a largo plazo en la descendencia, así como preocupaciones más amplias con respecto a la resistencia a los antimicrobianos".