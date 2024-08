Ana Blázquez, sexóloga: "La dificultad para llegar al orgasmo femenino está más en las causas psicosociales"

Archivo - Close up of female feet.

Archivo - Close up of female feet. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SANTIAGO NUNEZ

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sexóloga y terapeuta de pareja Ana Blázquez reivindica la importancia de la educación sexual y de la comunicación con la pareja para superar la anorgasmia --la dificultad para alcanzar el orgasmo--, si bien asegura que la meta del sexo no tiene por qué ser llegar al clímax, sino el "disfrute".

Según el 'XI Barómetro de Control Los Españoles y el Sexo', el 67 por ciento de las mujeres tiene dificultades para llegar al orgasmo (frente al 33% de los hombres); y más de la mitad (56%) afirma haberlo fingido alguna vez (frente al 16% de los hombres).

Estos datos ponen en evidencia que son muchas las mujeres que "no llegan al éxtasis en sus relaciones sexuales" y esto puede llegar a convertirse en un problema, señalan, teniendo en cuenta que para el 66 por ciento de las españolas llegar al orgasmo en una relación sexual es fundamental para considerar que esta ha sido placentera.

En palabras de la sexóloga, la anorgasmia es una disfunción sexual que se caracteriza por la dificultad o incapacidad recurrente de alcanzar el orgasmo "a pesar de una adecuada estimulación y un deseo sexual presente". "Las causas pueden ser variadas, aunque, a pesar de lo que se sigue creyendo, la dificultad no está tanto en las causas físicas, sino en causas más psicosociales", ha abundado.

En concreto, esta condición afecta más a las mujeres y, sobre todo, a las mujeres heterosexuales. "La brecha orgásmica de género hunde sus raíces en esta disfunción, principalmente por motivos emocionales, el desconocimiento de nuestro cuerpo y nuestro mapa erótico, así como mandatos culturales", explica Blázquez.

"Las mujeres heterosexuales lo tenemos más complicado que los hombres para llegar al orgasmo, ya que los patrones que se siguen manteniendo a la hora de mantener relaciones sexuales se basan principalmente en el coitocentrismo", ha asegurado la sexóloga.

Además, añade otro condicionante en esta disfunción: la falta de conocimiento de la respuesta sexual y mitos asentados en la sociedad sobre la sexualidad como 'el fin último del sexo es el orgasmo' o 'si no llegas al orgasmo, no lo has disfrutado'.

"Estos son mitos y pensamientos no son reales, ni sanos. El fin de la sexualidad (más allá de la reproducción) es el disfrute, el placer. El orgasmo o clímax es la resolución de la tensión sexual que se ha ido generando gracias al buen desarrollo del resto de fases: excitación y meseta. Dicha tensión sexual culmina en el clímax u orgasmo", ha dicho, para añadir que "las sensaciones que se experimentan en esta resolución no siempre tienen que ser tan placenteras como lo vivido durante el resto de la respuesta sexual". Por ello, para la sexóloga, la clave también está en "disfrutar del camino, no solo de la meta".

La anorgasmia puede tener un impacto profundo en la calidad de vida y en las relaciones personales. "Muchas mujeres sienten frustración e incluso vergüenza por no poder experimentar orgasmos, fingiendo lo que están sintiendo, evitando incluso, mantener relaciones sexuales, y dándose un descenso notablemente su deseo sexual. Sin embargo, existen numerosos recursos que pueden ayudar a superar estas dificultades", explica la experta.

CONSEJOS PARA SUPERAR LA ANORGASMIA

Por ello, para Blázquez, el primer paso para superar la anorgasmia pasa por la educación sexual. "Conocer el propio cuerpo y nuestro mapa erótico es fundamental. Saber lo que nos gusta: el qué tocarnos, cómo, dónde y cuándo, es clave", ha dicho. Al respecto, ha recordado que, según el 'XII Barómetro de Control', la práctica sexual más placentera para las mujeres es la estimulación clitoriana (33%), por encima de la penetración vaginal (23%), "dato que evidencia la necesidad de prestar mayor atención al clítoris, con sus más de 8.000 terminaciones nerviosas destinadas al placer y darle el lugar que merece dentro de las relaciones sexuales para garantizar el éxito en las mismas".

Por otro lado, recuerda que la comunicación es "clave" en cualquier relación sexual. "Yo puedo saber lo que quiero y me apetece, pero la otra persona no. Hablar abiertamente con la pareja o la persona con la que estamos compartiendo este momento sobre las necesidades, deseos y preocupaciones sexuales puede ayudar a reducir la presión y crear un ambiente más relajado y confiado", ha aseverado.

Asimismo, la relajación también es importante en este sentido, centrándose en "el aquí y ahora". Según el mismo barómetro, el 84 por ciento de las españolas afirma que alguna vez su estado de bienestar emocional ha repercutido directamente en su bienestar sexual. "El estrés y la ansiedad pueden ser grandes obstáculos para el orgasmo y las relaciones sexuales en general. En la sexualidad, es clave centrarnos en el aquí y ahora, usando técnicas de focalización donde aprender a despejar nuestra mente de pensamiento no eróticos y centrarnos en el placer y lo que estamos sintiendo en ese momento", ha expresado.

Asimismo, ha asegurado que el uso de juguetes sexuales, como vibradores, estimuladores y otros dispositivos pueden ayudar a identificar qué tipo de estimulación es más efectiva para alcanzar el orgasmo. Según el 'XII Barómetro de Control', ya un 85 por ciento de mujeres ha probado productos sexuales, entre los principales motivos: complementan e incluso mejoran las relaciones sexuales en pareja (48%) y aumentan el nivel de excitación/intensifican el placer (43%). Entre los favoritos: lubricantes (62%), estimuladores de clítoris (35%) y geles de masaje (34%).

En caso de que la anorgasmia persista, es recomendable buscar la ayuda de un sexólogo. Un profesional puede ayudar a identificar las causas subyacentes, ya sean físicas, emocionales o sociales, y ofrecer un plan de tratamiento personalizado. "Puede acompañarte a tu ritmo y con profesionalidad. No hay que tener miedo de pedir ayuda; la salud sexual es una parte importante de nuestro bienestar general", ha concluido Blázquez.