La agresión sexual y el acoso, vinculados a un mayor riesgo de hipertensión a largo plazo en las mujeres

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres que han sufrido agresión sexual, acoso sexual en el lugar de trabajo o ambos tienen un mayor riesgo a largo plazo de desarrollar hipertensión que las mujeres que no tienen antecedentes de este tipo de trauma, según una nueva investigación financiada por el Instituto Nacional de Salud Mental y realizado por la Asociación Americana del Corazón.

El estudio, publicado en la 'Journal of the American Heart Association', ha recogido datos estadísticos de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares de la Asociación Estadounidense del Corazón. Estos muestran que casi el 43 por ciento de las mujeres en los EEUU, mayores de 20 años, tienen presión arterial alta o hipertensión, definida como 130/80 mm Hg o más. La presión arterial alta es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares, y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las mujeres, provocando una de cada tres muertes cada año.

"Sabemos que las experiencias de violencia sexual en forma de agresión sexual y acoso sexual en el lugar de trabajo son comunes, y que las mujeres son desproporcionadamente víctimas de dicha violencia, con un 13-44 % de mujeres que denuncian agresión sexual y hasta un 80 % de mujeres que denuncian violencia sexual en el lugar de trabajo", sreñala la autora del estudio Rebecca B. Lawn, becaria de investigación postdoctoral en epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard en Boston.

Sin embargo, advierte, "no se reconoce ampliamente que la exposición a la violencia sexual contribuya a la salud cardiovascular de las mujeres. Sentimos que era importante investigar la relación entre las formas comunes de violencia sexual con el riesgo de desarrollar hipertensión. Estos enlaces podrían ayudar en la identificación temprana de factores que influyen en la salud cardiovascular a largo plazo de las mujeres".

En este estudio, los investigadores analizaron datos a lo largo de siete años a partir de un seguimiento de 2008 del Estudio de Salud de Enfermeras II, un estudio de cohorte en curso de mujeres de EEUU. El seguimiento midió la incidencia de violencia sexual y exposición a otros traumas, así como el trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés) y los síntomas de depresión, entre un subconjunto de 54.703 de los participantes originales del estudio.

De ese subconjunto, Lawn y sus colegas analizaron datos de 33.127 mujeres (95% de mujeres blancas no hispanas; edad promedio de 53 años al comienzo del seguimiento de 2008) que no tenían antecedentes de hipertensión o no habían tomado medicamentos para la hipertensión arterial a partir del inicio del seguimiento de 2008.

En el seguimiento de siete años en 2015, aproximadamente 1 de cada 5 (casi 7100) de las mujeres informaron haber desarrollado hipertensión, lo que se validó con registros médicos. La agresión sexual y el acoso sexual en el lugar de trabajo eran comunes, con una prevalencia de por vida del 23% para la agresión sexual y del 12% para el acoso sexual en el lugar de trabajo; y el 6% de las mujeres informaron haber experimentado ambos.

En comparación con las mujeres que informaron no haber experimentado agresión sexual o acoso sexual en el lugar de trabajo, las mujeres que informaron haber experimentado ambos tenían el riesgo más alto de desarrollar hipertensión, con un riesgo 21% mayor, seguido de un riesgo 15% mayor entre las mujeres que informaron haber experimentado abuso sexual en el lugar de trabajo o acoso y un 11% más de riesgo entre las mujeres que denunciaron haber sufrido agresión sexual.

"No encontramos ninguna asociación de mayor riesgo de hipertensión entre las mujeres que tenían antecedentes de otros tipos de trauma y que no sufrieron violencia sexual, lo que sugiere que el mayor riesgo de hipertensión no parece estar asociado con toda la exposición al trauma", ha explicado Lawn.

"Nuestro hallazgo de que experimentar tanto agresión sexual como acoso sexual en el lugar de trabajo tenía el mayor riesgo de hipertensión subraya los posibles efectos agravantes de las múltiples exposiciones a la violencia sexual en la salud cardiovascular a largo plazo de las mujeres", ha añadido.

Lawn anotó que, si bien cada vez es más común que los médicos de Atención Primaria evalúen la violencia de pareja, la violencia sexual en general no se reconoce como un factor de riesgo entre las mujeres de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Estos resultados sugieren que la detección de una gama más amplia de experiencias de violencia sexual en la atención médica de rutina, incluido el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como el acoso o agresión verbal, y conocer y tratar las posibles consecuencias para la salud cardiovascular puede ser beneficioso para las mujeres.

"Reducir la violencia sexual contra las mujeres, que es importante por derecho propio, también puede proporcionar una estrategia para mejorar la salud cardiovascular de las mujeres durante toda su vida", ha explicado la experta.

Existen varias limitaciones para el estudio. La violencia sexual se evaluó retrospectivamente y puede haber estado sujeta a un sesgo de memoria. No se capturaron el momento y la gravedad de la agresión sexual y el acoso sexual en el lugar de trabajo, lo que puede afectar el impacto de otros traumas y el estrés psicológico en la hipertensión. Además, la mayoría de las mujeres en el estudio eran mujeres blancas no hispanas con una carrera profesional de enfermería en el cuidado de la salud y, como resultado, los hallazgos pueden no ser aplicables a la población general.