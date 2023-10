La AEMM resalta la importancia de prevenir problemas cardiovasculares en las mujeres menopáusicas

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) resalta la importancia de prevenir problemas cardiovasculares ya que estos son un factor clave para mejorar la salud de la mujer y su calidad de vida.

En este sentido, este año el Día Mundial de la Menopausia, que se celebra este miércoles, 18 de octubre, tiene como lema 'la prevención de la enfermedad cardiovascular'. En estos momentos la enfermedad cardiovascular: hipertensión, infarto de miocardio, angina, ictus, trombosis, etc. sigue afectando a muchas mujeres y el número de eventos diagnosticados sigue aumentando y afectando cada vez a más mujeres españolas.

Estas enfermedades restan calidad de vida en todos los ámbitos de la vida: a nivel personal, físico, emocional, social, laboral y sexual. Además, la enfermedad cardiovascular se manifiesta en la mujer de formas diferentes a como lo hace en el varón, a menudo infraestimándola, y debemos conocer estas diferencias para poder hacer una prevención y detección precoz.

Existen muchos factores de riesgo relacionados: la vida sedentaria, la obesidad, el tabaquismo, el estrés están detrás del desarrollo de estas patologías que restan calidad y años de vida a las mujeres de nuestro país. Durante la transición a la menopausia esto se hace más patente. La disminución de los niveles de los estrógenos va paralelos a la desaparición de su efecto protector, situando a la mujer en una posición más vulnerable que antes de la menopausia.

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las mujeres españolas y por este motivo es sumamente importante que actuemos para revertir y promover un cambio. Se calcula que en Europa se produce un evento cardiovascular con resultado de muerte en mujeres cada seis minutos, según la Sociedad Española de Cardiología.

Los hábitos de vida saludables: la dieta mediterránea, la práctica de ejercicio de manera regular, abandonar la vida sedentaria y abandonar el consumo de tabaco y alcohol, son vitales para la prevención de este tipo de enfermedades, y otras no menos relevantes como el cáncer y la enfermedad mental. La instauración de estos hábitos de vida permite hacer una transición a la menopausia con menores síntomas y mejor calidad de vida.

El uso adecuado de la terapia hormonal de la menopausia en cualquier forma y vía de administración no tiene como indicación la prevención de la enfermedad cardiovascular, sino el tratamiento de los síntomas de la menopausia, pero usarla ayuda a mejorar la salud cardiovascular y la calidad de vida de las mujeres. Cuando no es el caso, algunos tratamientos no hormonales y terapias para mejorar la atrofia vulvovaginal, como el ospemifeno, también pueden tener un efecto positivo sobre la salud cardiovascular.

En el caso de las mujeres diagnosticadas de insuficiencia ovárica primaria o menopausia precoz, el uso de terapia hormonal es muy recomendado, siendo en estas mujeres uno de los puntales en la prevención de la enfermedad cardiovascular y en la mejora de su esperanza y calidad de vida.