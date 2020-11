Advierten de la importancia de vigilar a las pacientes con enfermedades autoinmunes tras el parto para evitar brotes

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos en Reumatología y Obstetricia han advertido de la importancia de extremar la vigilancia tras el parto en mujeres con enfermedades autoinmunes, dado que son frecuentes los brotes en el periodo de puerperio, donde se distinguen dos fases; por un lado, el puerperio inmediato, que son las primeras horas tras el parto; y el puerperio en sí, que abarca las siguientes seis semanas, según se ha puesto de manifiesto en el III Curso de Edad Fértil en enfermedades autoinmunes de la Sociedad Española de Reumatología (SER).

Esto, además, es un punto que preocupa mucho a estas mujeres, ya que puede afectar su capacidad para cuidar a su recién nacido. "Por eso, es importante continuar con los tratamientos indicados y evaluar la compatibilidad de los tratamientos con la lactancia, con el objetivo de poder conseguir una lactancia natural si así lo desea la mujer", explica la reumatóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, la doctora Julia Martínez.

Así, afirman que, en el caso de las mujeres con enfermedades autoinmunes que quieran quedarse embarazadas, "resulta fundamental que las pacientes sepan que se presta especial atención al seguimiento de su enfermedad, y que se está en alerta por si ocurriera cualquier complicación, para tratarla lo antes posible", remarca Martínez. "Como médicos, no debemos olvidar apoyar psicológicamente a la paciente durante todo el proceso y facilitar el acceso inmediato de estas pacientes si tienen un brote", ha añadido la reumatóloga.

No obstante, afirman, dicha asistencia se ha visto afectada por la pandemia producida por la covid-19, lo que ha conllevado "un esfuerzo muy importante" tanto por parte de los especialistas, como por parte la de las pacientes "para mantener el seguimiento ajustado a su situación clínica", ha expresado la reumatóloga del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y una de las coordinadoras del III Curso de Edad Fértil en EAS de la Sociedad Española de Reumatología (SER), María Galindo.

La doctora Galindo explica que "en la mayoría de los centros se ha realizado consulta telefónica o incluso a través de correo electrónico, y mediante estas herramientas se ha intentado dar las mismas recomendaciones que en la consulta presencial". "No obstante, eso no ha impedido que, en el caso de gestación, se haya mantenido la consulta presencial con un circuito muy riguroso de control entre los Servicios de Obstetricia y Reumatología, con el fin de no desatender la gestación de alto riesgo y minimizar el riesgo de contagio por Sars-CoV-2", ha explicado.

Por su parte, la ginecóloga en el Hospital Universitario La Paz, la doctora Nuria Martínez, ha expresado que "la vía del parto preferida en todas las mujeres, salvo que esté contraindicado por motivo obstétrico es la vaginal, y en las mujeres con enfermedades autoinmunes también lo es".

Tal y como ha expresado, lo "ideal" es que el parto se inicie de forma espontánea, pero, si no es así y dependiendo de si han aparecido complicaciones maternas o fetales a lo largo de la gestación, o si la paciente presenta factores de riesgo de resultado perinatal adverso, "se puede plantear la inducción del parto electiva".

"Respecto a la población general, las pacientes con espondiloartropatías axiales parece que tienen más riesgo de cesárea y deben ser informadas de ello", apunta la ginecóloga, al tiempo que señala que "incluso con afectación de las articulaciones de la cadera, estas pacientes no tienen contraindicado el parto vaginal", y que "independientemente de la vía del parto, vaginal o cesárea, la analgesia ideal es la epidural y esta va a depender de otros factores además de los anatómicos (alteraciones coagulación, uso de heparinas, etc.), pero en general se van a poder beneficiar de la analgesia epidural con similar frecuencia al resto de las mujeres".