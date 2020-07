El adelanto de la menstruación, relacionada con aumento de síntomas en la menopausia

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El adelanto de la menstruación aumenta la probabilidad de los sofocos y los sudores nocturnos décadas más tarde en la menopausia, según un estudio de la Universidad de Queensland (Estados Unidos).

En su trabajo, publicado en la revista 'BJOG', analizaron datos de más de 18.000 mujeres de mediana edad en todo el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, como parte de la colaboración internacional del 'Life course Approach to reproductive health and Chronic disease Events' (InterLACE).

El estudio mostró que las mujeres que empezaron a menstruar a los 11 años o menos tenían un riesgo 50 por ciento mayor de experimentar sofocos frecuentes y sudores nocturnos, conocidos como síntomas vasomotores, en la menopausia.

El grupo fue comparado con mujeres que tuvieron su primer período a los 14 años o más. "El riesgo de que las mujeres que menstruaron temprano experimentasen ambos síntomas era mayor que el de tener sólo sofocos o sudores nocturnos", explica Hsin-Fang Chung, líder de la investigación.

La menstruación temprana se había relacionado anteriormente con condiciones de salud adversas más adelante en la vida, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. "Las mujeres que experimentaban una menstruación temprana y tenían sobrepeso u obesidad en la mediana edad tenían un riesgo dos veces mayor de sufrir sofocos frecuentes y sudores nocturnos, en comparación con las mujeres que experimentaban su primer período a partir de los 14 años y tenían un peso normal", detalla la directora del proyecto InterLACE, Gita Mishra.