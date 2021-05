Más de la mitad de las mujeres ha mantenido relaciones sin usar método anticonceptivo

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad (52,7%) de las mujeres en España ha mantenido relaciones sexuales sin hacer uso de ningún método anticonceptivo, pese a no querer quedarse embarazadas, según la 'Encuesta sobre Salud Sexual de la Mujer', elaborada por HRA Pharma en colaboración con la empresa demoscópica 40dB, que ha encuestado a 2.235 mujeres de entre 16 y 35 años de toda España.

El objetivo de este estudio es dar conocer el nivel de acceso a información sobre sexualidad y salud reproductiva de la mujer y el nivel de conocimiento en este asunto. "Los datos que arroja la encuesta son muy esclarecedores, y también preocupantes", afirma la directora general de HRA Pharma Iberia, Inés Correia.

"Entre las mujeres subsisten índices preocupantes de relaciones sexuales sin protección y muy altos niveles de desinformación sobre salud sexual, hechos que ponen en evidencia una grave falta de información que tiene consecuencias muy negativas". Así, estas conclusiones explican en buena parte el elevado número de embarazos no deseados y de interrupciones voluntarias del embarazo en España.

En este sentido, los resultados de la encuesta indican que hoy día persiste la desinformación y se acredita la irregular e insuficiente tarea de informar adecuadamente a las jóvenes españolas en el ámbito educativo y familiar. De hecho, hasta la mitad de las mujeres encuestadas (50,1%) acude a sus amistades o a internet para resolver dudas sobre sexo, y solo el 11,5 por ciento lo hace a profesionales sanitarios. Otro resultado llamativo es que el 31,8 por ciento afirma no haber recibido información sexual nunca.

Además, solo 4 de cada 10 (43,1%) recibieron información antes de mantener su primera relación sexual y, de esta cifra, tres cuartas partes consideran que ha sido sólo científica/biológica y no le ha ayudado a tomar decisiones informadas (46,6%). Por su parte, casi 4 de cada 10 (38,4%) cree que la educación sexual recibida en el colegio/instituto es inútil o está desactualizada, y el 34,9 por ciento declara que no aprendió sobre la regla y los ciclos menstruales.

USO DE ANTICONCEPTIVOS Y PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS

HRA Pharma ha querido conocer también si el uso de los anticonceptivos está extendido entre las mujeres españolas. A pesar de que se ha producido un incremento progresivo del uso de anticonceptivos a escala mundial, casi la mitad de las españolas de entre 16 y 35 años (47,3%) no hace uso de ningún anticonceptivo hormonal (un 58,5% entre las jóvenes de 16 a 19 años) cuando practica relaciones sexuales.

Por otro lado, la mitad de ellas (un 51,8%) nunca ha usado un anticonceptivo de urgencia (también conocido como "píldora del día después"), porcentaje que se incrementa en el grupo de edad de 16 a 19 años (71,7%).

El escaso uso de esta solución anticonceptiva se debe a la poca información que las mujeres disponen de este método, según revela la encuesta. Muchas mujeres acuden a sus amistades para informarse sobre la píldora del día después (41,4%), pero solo un 8,6 por ciento ha recibido información de ella por personal médico, sanitario o farmacéutico.

Esto pone de relieve los mitos que aún persisten sobre este método. La carencia de la educación sexual y la circulación de falsas informaciones han logrado consolidar en el imaginario femenino una serie de conclusiones falsas y erróneas sobre la píldora del día después, que es una solución que existe en el mercado sin necesidad de receta.

En este sentido, más de la mitad (54,5%) piensa que solo se puede tomar la píldora de urgencia el día después a las relaciones sexuales sin protección. Y casi 6 de cada 10 creen erróneamente que la píldora del día después puede provocar infertilidad si se usa muchas veces. Por otro lado, el 56 por ciento aún no sabe que este método actúa retrasando la ovulación; casi 4 de cada 10 sigue creyendo erróneamente que es abortiva, y una cuarta parte piensa también equivocadamente que la píldora del día después solo se puede tomar tres veces en la vida.

"La realidad es que el anticonceptivo de urgencia no es una píldora abortiva, sino que impide la ovulación y por lo tanto evita que el embarazo se produzca, siendo la de la molécula de acetato de ulipristal la más eficaz", asegura el director médico de HRA Parma, el doctor Guillermo Sellers. Además, añade Sellers que "contrariamente a la creencia de que puede causar infertilidad, lo cierto es que no hay evidencias de que la píldora del día después tenga efectos a largo plazo". De hecho, esta se estabiliza rápidamente después de usar la anticoncepción de urgencia, por lo que se recomienda usar un método anticonceptivo de barrera.

Otro mito que ha desmentido este doctor es aquel que dice que la píldora es una "bomba hormonal". "Es una creencia que viene de los años 80. En esa época, se necesitaban grandes dosis de estrógenos y progesteronas para evitar un embarazo no deseado, pero ya estamos en 2021", ha recalcado el doctor, incidiendo en la evolución que han experimentado estos fármacos, que a día de hoy tienen los mismos efectos secundarios que el resto de anticonceptivos hormonales.

En esta línea, el experto ha hecho hincapié en que se producen 100.000 abortos en España, lo que ha descrito como "un problema de salud pública", achacándolo a la falta de educación e información sexual. "Dispensar la píldora del día después en las farmacias no es suficiente, hace falta información, y las autoridades sanitarias no son conscientes de que la educación sexual no está siendo suficiente", ha expresado, apelando a un acuerdo institucional para corregir esta situación.

LA SEXUALIDAD DURANTE LA PANDEMIA

Tras más de un año de pandemia en España, se aprecia de forma clara el impacto del Covid-19 en la salud sexual y reproductiva y en las relaciones sexuales. Así, de acuerdo con los resultados de la encuesta, 4 de cada 10 mujeres (40,8%) afirman que la pandemia ha incidido negativamente en su rutina de salud sexual.

Por ejemplo, las mujeres declaran que la pandemia ha retrasado una visita al ginecólogo/a o centro de planificación familiar; o que han tenido dificultades de acceder a las recetas de su anticonceptivo habitual; por cuestiones económicas o por miedo a salir de casa, han comprado menos anticonceptivos; han mantenido sexo sin protección por la dificultad de acceder a los anticonceptivos, y no han ido a la farmacia por vergüenza a pedir la píldora del día después.

En este sentido, casi 4 de cada 10 (37,4%) han tenido menos relaciones sexuales durante la pandemia, porcentaje que sube hasta el 47,85 por ciento entre mujeres de entre 20 y 24 años. Asimismo, una de cada cuatro mujeres (22,6%) asegura haber mantenido relaciones sexuales con menos personas.